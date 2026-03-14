Las asociaciones de Torrent celebran sus Fallas: Espurna y el CAS del Círculo Católico se suman a la fiesta con la cremà

Las asociaciones y entidades sociales de Torrent continúan sumándose a la celebración de las Fallas con sus propias jornadas festivas. Este jueves fue el turno de la Fundació Espurna y del Centro de Acción Social (CAS) del Círculo Católico de Torrent, que vivieron un día marcado por la tradición fallera, la convivencia y la participación de usuarios, familiares y representantes municipales.

Torrent celebra la Cremà de la Falla Espurnes

El centro ocupacional Espurna celebró ayer su jornada fallera, que culminó con la tradicional Cremà de la Falla Espurnes, un monumento elaborado por los propios chicos y chicas del centro y que, bajo el lema “Marina”, rindió homenaje al mundo del mar.

La jornada comenzó por la mañana con el acto de exaltación de los representantes de 2026, donde fueron proclamados Francisco Cubells como presidente y M. Victoria Benlloch como Fallera Mayor. Durante el acto, el mantenedor Julio García dedicó unas emotivas palabras a los representantes y a toda la familia de Espurna, destacando en su intervención que “Espurna es una nave cuya misión es seguir acompañando a los chicos y chicas en este viaje tan bonito y especial”.

En el mismo acto también tuvo lugar la despedida y el agradecimiento a los representantes del año 2025, Amparo Estreder y Pepe Forner, poniendo así fin a su reinado.

Tras la exaltación, se celebró la tradicional ofrenda, seguida de una globotà que animó el ambiente festivo de la mañana. Posteriormente, los participantes compartieron una comida con paellas, continuando con la programación fallera del día.

Durante toda la jornada, el ambiente festivo estuvo acompañado por la xaranga Els Cremaets, que puso música y animación a los distintos actos celebrados.

Por la tarde, la celebración concluyó con la Cremà de la Falla Espurnes, tras la cual los asistentes disfrutaron de una merienda de chocolate con buñuelos.

Al acto de exaltación asistieron los concejales del equipo de gobierno José Francisco Gozalvo, Sonia Roca, Ana Penella y Santiago Calatayud. Por su parte, a la Cremà acudieron la alcaldesa Amparo Folgado y la concejala Amparo Chust.

El CAS del Círculo Católico celebra su jornada fallera

Por la tarde, el Centro de Acción Social (CAS) del Círculo Católico de Torrent celebró también su jornada fallera con la plantà y posterior cremà de su monumento fallero, elaborado por los propios alumnos del centro bajo el lema “Encén la flama dels hàbits saludables”.

La celebración incluyó una merienda para todos los participantes y culminó con la tradicional cremà de la falla, en un ambiente festivo y de convivencia.

Al acto acudieron la alcaldesa Amparo Folgado, la concejala Amparo Chust y el concejal José Gozalvo, así como el presidente del Círculo Católico, Benito Nemesio, quienes quisieron acompañar a los alumnos, monitores y familias en esta jornada tan especial dentro de las celebraciones falleras de la ciudad.