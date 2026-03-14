Paiporta presenta su campaña de Fallas 2026: un decálogo con diez recomendaciones para promover la convivencia y prevenir la violencia machista

“Por unas fiestas saludables y sin sexismo” es el lema escogido por el Ayuntamiento de Paiporta para la campaña de sensibilización sobre igualdad y seguridad ciudadana de las Fallas 2026.

La iniciativa, promovida por la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, a través de la Unidad de Igualdad y la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Paiporta (UPCCA) y la Policía Local, y respaldada por las seis comisiones falleras de Paiporta, visibiliza las conductas basadas en el respeto, la no agresión a mujeres, los hábitos saludables y la convivencia vecinal, por medio de una serie de carteles informativos repartidos a la comunidad fallera del municipio para su instalación en los casales.

Un decálogo de recomendaciones

El decálogo cuenta con diez recomendaciones dirigidas a la población infantil y joven en las que se abordan cuestiones relacionadas con el cuidado mutuo para garantizar la integridad de las personas; los espacios libres de humo; la prevención del consumo de alcohol en menores; el fomento de espacios festivos libres de conductas violentas hacia niñas y mujeres o el fomento de la diversidad desde el respeto a la libertad de expresión.

María Jesús Lopez, concejala de Igualdad, junto a Esther Torrijos, concejala de Cultura y Fiestas. / A. P.

Con esta campaña, se “busca concienciar sobre aquellas conductas y hábitos saludables con información pública que incentive una mayor participación ciudadana, para así promover unas fiestas más seguras, inclusivas y respetuosas, tanto para la comunidad fallera como para nuestras vecinas y vecinos”, destaca Vicent Ciscar, alcalde de Paiporta.

Diálogo con los agentes sociales

En este sentido, la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, María Jesús López, destaca la colaboración y el diálogo permanente establecido con los agentes sociales y con los miembros de la Junta Local Fallera de Paiporta para “visibilizar por medio de situaciones cotidianas, las medidas y buenas prácticas a adoptar de forma colectiva con el objetivo de crear entornos festivos libres de violencia hacia las mujeres”.

Junta Local Fallera

La Junta Local Fallera de Paiporta valora positivamente el impulso de esta campaña y los valores que en ella se transmiten, ligados “a la convivencia, tradición y comunidad propias de nuestras fallas. Apostar por unas fiestas sin violencia, ni comportamientos que menosprecien a las mujeres, es responsabilidad de todos y empieza por la sensibilización, la educación y el entendimiento mutuo para seguir avanzando hacia unas fiestas donde la igualdad y el respeto estén siempre presentes”, subraya su presidenta, Alba Escoruela.