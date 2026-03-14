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Fallas 2026

Paiporta presenta su campaña de Fallas 2026: un decálogo con diez recomendaciones para promover la convivencia y prevenir la violencia machista

La iniciativa del Ayuntamiento de Paiporta, respaldada por las comisiones falleras, distribuirá carteles informativos para fomentar el respeto, la no agresión y la convivencia durante las fiestas de Fallas de 2026

Entrega del cartel informativo de Fallas 2026 con el alcalde, concejalas y comisiones.

Entrega del cartel informativo de Fallas 2026 con el alcalde, concejalas y comisiones. / A. P.

Redacción Levante-EMV

Paiporta

“Por unas fiestas saludables y sin sexismo” es el lema escogido por el Ayuntamiento de Paiporta para la campaña de sensibilización sobre igualdad y seguridad ciudadana de las Fallas 2026.

La iniciativa, promovida por la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, a través de la Unidad de Igualdad y la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Paiporta (UPCCA) y la Policía Local, y respaldada por las seis comisiones falleras de Paiporta, visibiliza las conductas basadas en el respeto, la no agresión a mujeres, los hábitos saludables y la convivencia vecinal, por medio de una serie de carteles informativos repartidos a la comunidad fallera del municipio para su instalación en los casales.

Un decálogo de recomendaciones

El decálogo cuenta con diez recomendaciones dirigidas a la población infantil y joven en las que se abordan cuestiones relacionadas con el cuidado mutuo para garantizar la integridad de las personas; los espacios libres de humo; la prevención del consumo de alcohol en menores; el fomento de espacios festivos libres de conductas violentas hacia niñas y mujeres o el fomento de la diversidad desde el respeto a la libertad de expresión.

María Jesús Lopez, concejala de Igualdad, junto a Esther Torrijos, concejala de Cultura y Fiestas.

María Jesús Lopez, concejala de Igualdad, junto a Esther Torrijos, concejala de Cultura y Fiestas. / A. P.

Con esta campaña, se “busca concienciar sobre aquellas conductas y hábitos saludables con información pública que incentive una mayor participación ciudadana, para así promover unas fiestas más seguras, inclusivas y respetuosas, tanto para la comunidad fallera como para nuestras vecinas y vecinos”, destaca Vicent Ciscar, alcalde de Paiporta.

Diálogo con los agentes sociales

En este sentido, la concejala de Bienestar Social, Igualdad y Salud Pública, María Jesús López, destaca la colaboración y el diálogo permanente establecido con los agentes sociales y con los miembros de la Junta Local Fallera de Paiporta para “visibilizar por medio de situaciones cotidianas, las medidas y buenas prácticas a adoptar de forma colectiva con el objetivo de crear entornos festivos libres de violencia hacia las mujeres”.

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Junta Local Fallera

La Junta Local Fallera de Paiporta valora positivamente el impulso de esta campaña y los valores que en ella se transmiten, ligados “a la convivencia, tradición y comunidad propias de nuestras fallas. Apostar por unas fiestas sin violencia, ni comportamientos que menosprecien a las mujeres, es responsabilidad de todos y empieza por la sensibilización, la educación y el entendimiento mutuo para seguir avanzando hacia unas fiestas donde la igualdad y el respeto estén siempre presentes”, subraya su presidenta, Alba Escoruela.

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