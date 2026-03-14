Beniparrell refuerza la protección del polígono con el encauzamiento del barranco de Picassent

Beniparrell se blinda frente a futuras riadas con el encauzamiento del barranco de Picassent, una obra clave para proteger su polígono industrial tras la dana. La actuación, impulsada por la Generalitat, busca reducir el riesgo de inundaciones en una de las zonas más sensibles del municipio, donde confluyen actividad económica, infraestructuras viarias y el propio trazado del cauce. Más allá de la vertiente hidráulica, el proyecto reabre también el debate sobre cómo compatibilizar la seguridad ante episodios extremos con la conservación ambiental del entorno fluvial.

Beniparrell da así un paso más en una de las actuaciones hidráulicas más relevantes para su término municipal tras los efectos de la dana. La Conselleria de Agricultura ha anunciado el inicio de las obras de encauzamiento del barranco de Picassent a su paso por el municipio, una intervención pensada para reforzar la seguridad del casco urbano, proteger el tejido industrial y reducir el riesgo de desbordamientos en una zona especialmente sensible de l’Horta Sud.

Un tramo de 3,3 kilómetros

La actuación afectará también a Silla y se centrará en el tramo urbano del barranco, con una longitud aproximada de 3.350 metros. El objetivo es aumentar la capacidad hidráulica del cauce y ofrecer un nivel de protección frente a avenidas con un periodo de retorno de 100 años, una mejora clave en un entorno donde conviven suelo urbano, viales muy transitados e instalaciones industriales.

El proyecto cobra especial importancia por su impacto directo sobre el área industrial. Según la información difundida por la Conselleria, más de 6.000 trabajadores acceden cada día a los polígonos de la zona, por lo que la obra no solo se plantea como una medida de prevención ante futuras lluvias torrenciales, sino también como una garantía para la actividad económica y la movilidad diaria.

Sustitución del puente del camí del Mas

Entre las intervenciones previstas destacan la ampliación del paso bajo la línea ferroviaria València-Xàtiva, la reposición del puente de la calle Vereda, la adaptación del cruce con la V-31 y la sustitución del puente del camí del Mas por una solución considerada más adecuada desde el punto de vista hidráulico. A ello se sumarán otras actuaciones complementarias para facilitar la evacuación de aguas en episodios de fuertes precipitaciones.

Desde el punto de vista local, el encauzamiento responde a una demanda de mayor protección en uno de los puntos donde la presión urbanística e industrial hace más delicado cualquier episodio extremo de lluvias. La dana volvió a evidenciar la vulnerabilidad de muchas zonas de l’Horta Sud ante barrancos y cauces insuficientes o muy tensionados, por lo que este tipo de obras se interpreta también como una inversión en seguridad colectiva y en continuidad para las empresas asentadas en el entorno.

Ahora bien, desde una óptica medioambiental, este tipo de actuaciones siempre abre un debate de fondo. El encauzamiento mejora la capacidad de desagüe y reduce el riesgo inmediato para personas, naves e infraestructuras, pero también obliga a mirar con atención cómo se ejecuta la obra para compatibilizar la seguridad hidráulica con la conservación del entorno fluvial. La clave estará en que la intervención no se limite a “endurecer” el barranco, sino que incorpore criterios de integración ambiental, control de la erosión, mantenimiento de la funcionalidad ecológica del cauce y minimización del impacto sobre la vegetación y la dinámica natural del agua.

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, que ha anunciado el inicio de la obra, ha asegurado que “actuamos en un punto sensible, con una importante concentración de actividad económica y de tránsito diario de trabajadores, para dar una respuesta eficaz a un problema real y reforzar la seguridad de todo el entorno".

"Falta de implicación del Estado"

La inversión prevista asciende a 17 millones de euros, dentro del paquete de actuaciones que la Generalitat está destinando a reparación y acondicionamiento de cauces dañados por la riada. El Consell enmarca esta obra dentro del esfuerzo para reforzar la seguridad hidráulica en distintos municipios valencianos y proteger tanto a la población como a enclaves productivos estratégicos.

Barrachina ha subrayado el esfuerzo que está asumiendo la Generalitat pese a la "falta de implicación" del Estado: “Destinaremos más de 17 millones de euros a este encauzamiento, aunque sea recurriendo a créditos, para asumir la inacción del Estado, con el objetivo de garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, ha afirmado.

Barrachina: "Sirve para proteger a las personas"

El conseller ha destacado que esta obra va más allá de una intervención estrictamente hidráulica, ya que protege empleo, actividad económica y seguridad diaria en uno de los enclaves industriales más transitados del área metropolitana de València. “Cada actuación de encauzamiento que ponemos en marcha sirve para proteger a las personas, dar más seguridad a las empresas y que el funcionamiento normal de zonas clave para la economía valenciana no se vea comprometido por las fuertes lluvias”, ha concluido.

En ese equilibrio entre protección y sostenibilidad se jugará buena parte del valor de la actuación. Porque, tras la dana, la reconstrucción ya no se entiende solo como reparar daños, sino como adaptar el territorio a eventos meteorológicos más intensos y frecuentes, algo que obliga a combinar ingeniería hidráulica, ordenación del suelo y sensibilidad ambiental.