Bonrepòs i Mirambell aprueba un presupuesto de 3,4 millones para 2026, con inversión en obra pública de 441.000 euros

Bonrepòs i Mirambell ya tiene presupuesto para 2026. El pleno extraordinario celebrado el 12 de marzo sacó adelante de forma definitiva unas cuentas municipales de 3.400.601,69 euros, después de un empate en la votación que se resolvió con el voto de calidad de la alcaldesa, Raquel Ramiro. La propuesta sumó los tres votos del PSPV-PSOE y dos de Compromís, frente a los cinco votos en contra del PP.

Desde el punto de vista económico, el nuevo presupuesto dibuja una hoja de ruta marcada por la contención fiscal, la inversión en obra pública y el mantenimiento del gasto social. El consistorio subraya que los ingresos crecen un 2,32 % respecto a 2025, es decir, 77.139,94 euros más, mientras se mantienen congelados tributos como el IBI o el impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

La alcaldesa defiende la garantía de los servicios

La aprobación no estuvo exenta de tensión política, ya que la imagen del pleno refleja una sesión de equilibrio ajustado en la corporación. Finalmente, la alcaldesa defendió que se trata de unas cuentas que “garantizan los servicios municipales, mantienen el equilibrio económico del ayuntamiento y permiten continuar invirtiendo y mejorando el municipio”.

Uno de los capítulos más relevantes de las cuentas es el de las inversiones. El documento municipal cifra en 441.411,73 euros la inversión directa prevista por el Ayuntamiento, a la que se suman importantes actuaciones financiadas mediante subvenciones supramunicipales. Entre ellas destaca una ayuda de 918.729,92 euros para renovar las infraestructuras hidráulicas de las calles Virgen del Pilar y Mayor, dentro del Plan Abierto de Inversiones de la Diputación de Valencia. Esa actuación permitirá renovar colectores y redes de agua potable, además de reurbanizar ambas vías con una plataforma de calzada única.

Puntos de recarga para vehículos eléctricos

A ello se añaden otras intervenciones de perfil más concreto pero con impacto en la vida diaria de la población de l'Horta Nord: la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos con una subvención del IVACE de 29.856,09 euros, nueva señalización horizontal y vertical a través del plan inversor de la Diputación de Valencia con 40.000 euros, y la renovación de equipos de sonido e iluminación de La Llar, presupuestada en 23.109,81 euros. También se contempla la opción de buscar financiación para iniciar la rehabilitación del antiguo almacén.

En clave económica local, el presupuesto combina así tres mensajes claros: estabilidad financiera, mejora de infraestructuras y protección del gasto social. El consistorio remarca la continuidad de programas como Xarxa Llibres, las becas de comedor y el cheque bebé, al tiempo que reserva 70.000 euros en subvenciones nominativas para 25 asociaciones del municipio, repartidas en cinco partidas presupuestarias.

La alcaldesa, Raquel Ramiro, ha asegurado durante el pleno que “es un presupuesto que garantiza los servicios municipales, que mantiene el equilibrio económico del ayuntamiento y nos permite continuar invirtiendo y mejorando nuestro municipio”. Detrás de estas cifras hay servicios, proyectos y oportunidades para Bonrepòs i Mirambell, y sobre todo el compromiso de continuar gestionando los recursos públicos con responsabilidad”, ha confirmado.