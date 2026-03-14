Paiporta activa un dispositivo especial de limpieza con 11 equipos para las Fallas de 2026

El Ayuntamiento de Paiporta ha activado un dispositivo especial de limpieza y de recogida de residuos con motivo de la celebración de las Fallas 2026 a través de la empresa pública Espai.

Con el objetivo de mantener la localidad limpia y asegurar el bienestar de vecinas, vecinos y visitantes durante las fiestas, el consistorio ha puesto en marcha un operativo de refuerzo formado por 11 dispositivos, entre maquinaria y operarios de limpieza. Entre los medios contemplados para este servicio, el Ayuntamiento de Paiporta cuenta con barredoras, sopladoras y peones para dar respuesta al incremento de actividad durante estos días.

Brigadas divididas por turnos y áreas específicas

Se trata de un operativo vigente del 14 al 20 de marzo, donde las brigadas de limpieza se dividirán por áreas y turnos específicos, con especial cobertura en las zonas próximas a fallas, casales, celebración de ‘mascletaes’ y plazas donde tengan lugar las actividades festivas con mayor afluencia de público. Además, para los días 16 y 17 de marzo, se intensificarán las labores de limpieza y retirada de residuos con brigadas en turno de tarde con servicios de barredora, cuba de baldeo y peones.

Con motivo de la Ofrenda de Flores del próximo 18 de marzo, el operativo ha contemplado dos servicios diferenciados. El primero, con equipos específicos para casales y plazas, y otro para las labores de retirada en el recorrido de la propia Ofrenda.

Limpieza en la plaza de Paiporta. / A. P.

"El operativo de limpieza activado da respuesta de forma efectiva al propio desarrollo de las fallas, con servicios específicos y flexibles según las distintas actividades programadas. De esta forma, realizamos una cobertura más completa, repartiendo de forma equitativa y por turnos, los medios y equipos humanos antes, durante y después de las Fallas, atendiendo a los criterios de higiene y bienestar para todas las vecinas y vecinos", explica Alejandro Sánchez, concejal de Reconstrucción, Movilidad Urbana, Transición Ecológica y Agenda 2030.

Sánchez remarca "la implicación, profesionalidad y dedicación de las trabajadoras y trabajadores de Espai por contribuir a la limpieza y buena imagen de Paiporta" y a su vez apelar a "la colaboración ciudadana para garantizar la correcta labor de cada brigada y promover unas fiestas respetuosas con el entorno urbano y con el medio ambiente".

Promover el reciclaje y la separación de residuos

En materia de separación de residuos y dentro de la estrategia de Reciclaje y Sostenibilidad del municipio, la Concejalía de Medio Ambiente y Transición Ecológica ha situado más de 30 contenedores alrededor de las carpas falleras y puntos adyacentes.

En este sentido, del 14 al 19 de marzo se reforzarán los servicios de recogida y se instalarán de cuatro a seis contenedores de carga adicional por cada falla, además de incrementar la presencia de contenedores de residuos orgánicos con capacidad de 120 litros.

Para el concejal del área, Óscar Pellicer, "la colaboración entre la comunidad fallera y vecinal es clave para fomentar la conciencia medioambiental por medio del uso responsable de los contenedores y medios a disposición de la ciudadanía. La finalidad es reducir residuos y lograr unas fiestas más acogedoras y sostenibles para todas y todos".