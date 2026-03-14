Torrent blinda sus Fallas con un despliegue de seguridad sin precedentes
Casi 300 servicios policiales, drones de vigilancia, unidad canina y, refuerzo de Protección Civil con casi 70 voluntarios son algunas de sus claves
Torrent ha blindado sus fiestas con un despliegue de seguridad sin precedentes. El ayuntamiento ha diseñado un "amplio y ambicioso dispositivo para garantizar que las Fallas 2026 se desarrollen con normalidad, tranquilidad y máximas garantías para vecinos, visitantes y comisiones falleras", como explican desde el consistorio.
El operativo, coordinado por la Policía Local de Torrent y los servicios municipales de seguridad y emergencias, se desplegará desde este domingo hasta el 19 de marzo, coincidiendo con los días de mayor intensidad festiva, y contempla 279 servicios de la Policía Local, además del refuerzo de Protección Civil, Bomberos y la coordinación permanente con Policía Nacional y Guardia Civil.
El dispositivo responde a la previsión de gran afluencia de público en los principales actos falleros, como las mascletàs en la plaza Obispo Benlloch, la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, las danzas a San José y la tradicional noche de la cremà.
Gran actividad
El objetivo es proteger a miles de personas en los días grandes de las Fallas pues Torrent cuenta con 28 comisiones falleras, que durante estos días celebran multitud de actos que se suman a los institucionales organizados por el ayuntamiento y la Junta Local Fallera, lo que incrementa notablemente la afluencia de público en distintos puntos del municipio.
El dispositivo de la Policía Local contará con medios tecnológicos y operativos especializados, entre ellos, la unidad de Vigilancia Aérea con drones, para monitorizar grandes concentraciones de personas y detectar incidencias en tiempo real, la patrulla K9 (unidad canina) destinada a labores de prevención, detección y disuasión, el refuerzo de patrullas a pie y unidades de tráfico en las zonas de mayor afluencia, así como una coordinación permanente desde la sala de comunicaciones CISEM (Centro Integral de Seguridad y Emergencias Municipal), desde donde se supervisará en tiempo real el desarrollo de los actos y se coordinará la actuación de Policía Local, Protección Civil y resto de servicios de emergencia.
Este sistema, como apuntan desde el consistorio, "permitirá anticipar incidencias, actuar con rapidez y mejorar la coordinación de todos los recursos desplegados durante las fiestas".
Protección Civil y Bomberos refuerzan el operativo
El dispositivo municipal contará también con el importante apoyo de Protección Civil y del Consorcio Provincial de Bomberos, especialmente durante los momentos de mayor riesgo: Los actos pirotécnicos y la noche de la cremà.
Durante los días de mascletà y en los actos más multitudinarios participarán cerca de 50 voluntarios de Protección Civil de Torrent y de otros municipios.
El 19 de marzo, día de San José, se desplegará uno de los dispositivos más importantes del operativo: Cerca de 70 voluntarios, entre Protección Civil de Torrent, Asociación de Protección Civil y Emergencias ASPREM (Alicante) y otros llegados desde distintos municipios como Requena, Villamarxant, Monserrat, Real, Badalona, Albacete, Villarrobledo, Almansa, y Guadalajara, entre otros.
Estos utilizarán vehículos propios de extinción y motobombas, pero también se obtendrá un refuerzo con maquinaria, medios y vehículos de la Brigada de Obras y de Aigües de l’Horta y 14 bomberos del Consorcio Provincial con vehículos especializados.
Además, tras conocerse los premios de las 28 comisiones en las distintas categorías de estas Fallas 2026, Protección Civil y Bomberos celebrarán una reunión de coordinación específica para planificar las cremàs que requieran especial atención por su ubicación o afluencia de público.
Control del tráfico y movilidad
Uno de los aspectos clave del operativo será la regulación del tráfico y la movilidad durante los actos falleros, con el objetivo de facilitar el acceso a los eventos y garantizar la seguridad de los peatones.
Control especial sobre patinetes eléctricos y movilidad personal
Durante las fiestas también se intensificará la vigilancia sobre los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos, con el fin de evitar accidentes en zonas con gran concentración de personas. La Policía Local recuerda que estos vehículos deberán respetar los límites de velocidad, ceder siempre el paso a los peatones, no circular bajo los efectos del alcohol o sustancias y seguir las indicaciones de los agentes.
Meses de planificación y coordinación
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de este dispositivo para garantizar unas fiestas seguras, “las Fallas son una de las celebraciones más queridas y multitudinarias de nuestra ciudad, y por ello hemos preparado un dispositivo de seguridad amplio, coordinado y muy profesional para que torrentinos y visitantes puedan disfrutar de nuestras tradiciones con total tranquilidad. Quiero agradecer el trabajo de la Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Brigada de Obras y del resto de cuerpos de seguridad, que velarán día y noche por la seguridad de todos”.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca ha subrayado el esfuerzo de planificación realizado, “este dispositivo es el resultado de meses de trabajo y coordinación entre todos los servicios municipales y los cuerpos de seguridad. Hemos reforzado medios humanos, tecnológicos y de emergencia para anticiparnos a cualquier situación y garantizar que las Fallas de Torrent se desarrollen con normalidad”.
El Comisario Jefe de la Policía Local de Torrent, José Pascual Martínez ha destacado el despliegue operativo, “la Policía Local realizará un importante esfuerzo operativo durante estos días, con casi trescientos servicios policiales, presencia en todos los actos principales y el apoyo de unidades especializadas como el dron de vigilancia o la patrulla canina. Nuestro objetivo es claro: prevenir incidencias y garantizar la seguridad de todos”.
Recomendaciones para unas Fallas seguras
La Policía Local de Torrent recuerda algunas recomendaciones básicas para disfrutar de las fiestas con responsabilidad, como planificar los desplazamientos teniendo en cuenta los cortes de tráfico, vigilar especialmente a los menores en actos multitudinarios, mantener distancia de seguridad durante los actos pirotécnicos, no manipular material inflamable cerca de las fallas y, en caso de emergencia, llamar al 112, al 092 (Policía Local) o al 091 (Policía Nacional)
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