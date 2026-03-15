Bernabé recibe el premio Clara Campoamor de Igualdad de Benetússer con Sarah Santaolalla

La secretaria de Igualdad del PSOE y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Pilar Bernabé, ha recibido el premio de Igualdad Clara Campoamor de la agrupación socialista de Benetússer, en un acto en que también ha sido reconocida la comunicadora Sarah Santaolalla.

Bernabé, que contó con el respaldo de la secretaria general del PSPV y ministra Diana Morant en el acto, ha agradecido el reconocimiento "con toda la humildad" y ha señalado que para ella es un orgullo recibir este premio de manos de la agrupación socialista de Benetússer y compartirlo con Santaolalla, ha informado el PSPV-PSOE en un comunicado.

Durante su intervención, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha reivindicado el papel de las mujeres que "ponen su cara y su nombre para defender la igualdad y los derechos de las mujeres a pesar de los insultos que reciben", y ha agradecido a la agrupación de Benetússer que haya organizado un acto para reconocer y visibilizar ese compromiso.

Bernabé ha destacado que Santaolalla es "un ejemplo de las mujeres que están defendiendo la igualdad en toda España" y ha advertido del nuevo machismo que se está extendiendo a través de las redes sociales.