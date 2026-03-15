Burjassot celebra la ofrenda a la Virgen de la Cabeza el lunes 16 de marzo, con cientos de falleros y flores

Tras la plantà de los monumentos, Burjassot va a vivir el lunes 16 de marzo el acto más emotivo de sus Fallas, el de la ofrenda a su patrona, la Virgen de la Cabeza, que, a partir de las 18.00 horas, llenará las calles del municipio del color de las flores y de los sentimientos más especiales de las y los falleros de las 13 Comisiones del municipio.

Cientos de ellos, acompañados del alcalde de Burjassot, Rafa García, de la Concejala de Fallas, Estefanía Ballesteros y de la Presidenta de la Federación de Fallas, Mª José Carretero Gómez, serán los encargados de dibujar un tapiz floral, con las flores que entreguen a su patrona, en el que se quedarán plasmados esos sentimientos y esas peticiones que, de seguro, al entrar en la Plaza del Ayuntamiento, tendrán en mente.

Premios, en el Auditorio

Antes de la Ofrenda, sobre las 12.00 horas, las 13 Comisiones falleras del municipio recibirán en el Auditorio de la Casa de Cultura, los Premios otorgados este año de cabalgata, iluminación, monumentos…y, tras la entrega de los mismos, sobre las 14.00 horas, en la calle Pintor Goya, la fuerza de la pólvora se dejará sentir en la calle Pintor Goya donde tendrá lugar la mascletà patrocinada por el Ayuntamiento de Burjassot.