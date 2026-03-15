El Museo Fallero de Paterna: un espacio para preservar la memoria de las Fallas y dinamizar el turismo local

Paterna ha inaugurado esta semana su Museo Fallero, un espacio que nace en plena antesala de la plantà de los monumentos de las 19 comisiones de la capital del 'foc' y que se presenta como un nuevo escaparate para preservar, divulgar y proyectar la historia de una de las fiestas con más arraigo en el municipio.

El equipamiento se ubica definitivamente en el edificio municipal del número 12 de la calle Mayor, una localización elegida tras descartar la Cova Gran y optar por un enclave más funcional, accesible y céntrico. El acto de apertura tuvo lugar hace unos días con el corte de cinta por parte de las Falleras Mayores de Paterna 2026, Rocío Navarro Montoro y Celia Ballesteros, y el alcalde Juan Antonio Sagredo.

Días intensos

La apertura del museo llega además en un momento simbólico: con las Fallas de Paterna ya plenamente activadas y sus 19 comisiones falleras inmersas en los días decisivos del calendario festivo de 2026. El nuevo espacio cultural se convierte así en un preludio de la semana fallera, cuando la ciudad acelera con las albaes, la plantà de esta noche y los actos centrales hasta San José.

Las falleras mayores observan el contenido del Museo Fallero. / Levante-EMV

El museo aspira a reunir una parte esencial de la memoria fallera de la localidad. Cuenta con exposición permanente de ninots indultats, carteles, fotografías y otros elementos representativos de la historia de las Fallas de Paterna, además de espacio para muestras temporales con las que dinamizar la oferta cultural y turística.

Más de 400 metros cuadrados

Hace unos meses, la Comisión del Museo Fallero, el alcalde y la presidenta de Junta Local Fallera, Amparo Jiménez, visitaron las instalaciones de más de 400 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, concebidas para consolidarse como referente cultural vinculado al mundo fallero. El edificio está muy cerca de la Oficina de Turismo, en pleno corazón urbano de Paterna en una zona de paso para vecinos y visitantes, tras descartarse ubicarlo en la Cova Gran, que era la primera intención cuando se anunció.

De hecho, el propio alcalde ha destacado, en su publicación en X, la apertura del museo fallero: “Hui donem la benvinguda al nou Casal Faller de Paterna. Un museu faller i espai cultural per al Foc, Festa, Fe i Falles de la nostra Vila”. La frase no es casual. Paterna lleva años trabajando en la proyección de sus tradiciones festivas y turísticas, como demuestra también la reciente promoción institucional de la Cordà para reforzar su proyección exterior.

La inauguración del Museo Fallero se produce, además, en el arranque de unas Fallas que ya han dejado actos como la Crida, la Cavalcada del Ninot o las tres Nits d’Albaes, y que encaran ahora sus jornadas más intensas con la plantà de los monumentos, incluidos los municipales, la Ofrenda, las mascletaes -empiezan este domingo en el Parc Central- o la cremà.

Avanza la plantà de la falla municipal de Paterna. / Levante-EMV

En ese contexto, el nuevo museo no solo funciona como contenedor expositivo, sino también como declaración de intenciones: Paterna quiere que la fiesta no se viva únicamente en marzo, sino que tenga un espacio estable durante todo el año.

Con esta apertura, el municipio da un paso más en la patrimonialización de sus Fallas y en la construcción de un relato propio alrededor de una fiesta que moviliza a miles de personas cada ejercicio. A las puertas de la plantà, el mensaje es claro: mientras las 19 comisiones ultiman sus monumentos y la ciudad entra en su semana más esperada, Paterna ya ha abierto una nueva casa para custodiar su memoria fallera.