El viento tumba una falla en Torrent
El fuerte viento en Torrent derribó el monumento fallero de la comisión Escultor Vicente Pallardó, causando daños considerables en la estructura principal durante la plantà del domingo
Desgracia fallera en Torrent. Las rachas de viento que han azotado este domingo la capital de l’Horta Sud han derribado el monumento de la comisión Escultor Vicente Pallardó. La desolación en la falla en plena plantà era total.
Y es que este domingo, el viento ha soplado rachas de entre 47 y 68 kilómetros/hora, según datos publicados por el portal Avament. En uno de esos azotes, el viento ha tumbado el monumento mayor de Escultor Vicente Pallardó, en la barriada de Parc Central.
"Era como un tornado"
El golpe de viento ha derribado el monumento causando serios destrozos, según relataba a este diario Jonathan Maroto, presidente de la comisión. El artista plantó el cuerpo central del monumento el pasado viernes, dentro de la programación ajetreada de estos días de plantà. Pero este domingo “todo se ha ido al traste”, decía Maroto. Según explicaba, “una racha de viento la ha levantado como un tornado y la ha tumbado”. Los daños son considerables. “El pilar romano central, el caballo y el romano han sufrido muchos daños”, apuntaba.
Desde la comisión, esperaban que el artista Miguel March acudiera a la comisión durante esta tarde-noche para tratar “al menos, levantarla y ponerla en pie” porque reconocían que “los daños son casi irreparables”.
Visita de la alcaldesa
La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, junto al concejal de Fallas, Aitor Sánchez, se han acercado esta tarde hasta el lugar para interesarse por la situación y trasladar personalmente el apoyo del Ayuntamiento y de toda la ciudad a la comisión fallera ante este contratiempo.
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