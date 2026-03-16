Premios Fallas de Especial de Paterna: La Canyada se pone la corona por segundo año consecutivo
El primer premio infantil fue para la comisión Dos de Maig
La corona de las Fallas de Especial de Paterna han vuelto a recaer en la comisión Porta del Sol La Canyada.El artista Deivid Belenguer, de Xé que Falles, es el autor de esta obra que tiene el dulce por lema. Completaron el podio Dos de Maig y Jacinto Benavent-Alborxí, seguida de Sant Roc y Campamento.
La Canyada no ha podido hacer doblete como el año pasado. La culpable ha sido la falla Dos de Maig, cuya fallita de Ángel Navarro, que lleva por nombre, Fira de Monstres, ha subido a lo más alto del podio. Le siguieron Campamento, Sant Roc, Porta del Sol La Canyada y Jacinto Benavente-Alborxí.
En Ingenio y Gracia, no hubo sorpresa y los ganadores de Especial también consiguieron este banderín. La Canyada en Especial, Dos de Maig en infantil.
Estallido de júbilo en La Canyada
La fallera Mayor de Porta del Sol La Canyada, Lola Ribas, estaba pletórica tras conocer que su monumento se había llevado el máximo galardón: "Estamos muy contentos y felices. Queremos dar las gracias al artista porque la falla de este año es espectacular". Respecto a si se lo esperaban, Lola afirmó que "siempre tienes la sensación, pero nunca sabes que va a pasar porque depende del jurado".
Junto a ella el presidente Fernando Marínez Bernabé, también se mostró muy contentos sobre todo por dejar claro que el primer premio del año pasado no fue una anécdota: "El año pasado ganamos y fue la gran sorpresa. Este año queríamos intentar repetirlo, pero no nos lo esperábamos y cuando hemos escuchado que no nos han nombrado segundos y nos han llamado primeros ha sido un subidón muy grande. Estamos súper contentos con nuestro artista fallero", señalaban.
El sector Especial de Paterna ya tiene sus monumentos falleros plantados tras completarse durante la noche del 15 de marzo la tradicional plantà. Las comisiones de esta categoría han terminado de montar sus fallas, que ya pueden visitarse en las calles del municipio.
La Falla Campamento ha plantado su monumento grande, obra del artista Fran Sierra, con el lema “Xe que por”. El monumento infantil ha sido realizado por el equipo Cromatiq y lleva por título “Mamá África”.
En la Falla Sant Roc, la falla grande está firmada por Miguel Ángel Royo y José María Bauxauli con el lema “Quant més sucre més dolç”. El monumento infantil ha sido elaborado por Artur y Pepe Badía, que este año se despiden del mundo fallero, con una obra titulada “Vida”.
La Falla Plaça del Dos de Maig presenta una falla grande del artista José Miguel Gasent bajo el lema “Vudú”. El monumento infantil ha sido creado por Ángel Navarro y lleva por título “Fira de monstres”.
En la comisión Jacinto Benavente – Alborxí, ambos monumentos llevan la firma del artista Pere Baenas. La falla grande se presenta con el lema “Venecia”, mientras que la infantil se titula “Als núvols”.
Por su parte, la Falla Porta del Sol – La Canyada ha plantado su monumento grande realizado por el taller Xe que Falles con el lema “Les dolces temptacions”.
Con la plantà ya finalizada, los monumentos del sector Especial lucen en distintos puntos de Paterna y podrán ser visitados por vecinos y visitantes durante los días grandes de las Fallas hasta la cremà del próximo 19 de marzo.
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