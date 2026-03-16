Premios Fallas de Especial de Paterna: La Canyada se pone la corona por segundo año consecutivo

La corona de las Fallas de Especial de Paterna han vuelto a recaer en la comisión Porta del Sol La Canyada.El artista Deivid Belenguer, de Xé que Falles, es el autor de esta obra que tiene el dulce por lema. Completaron el podio Dos de Maig y Jacinto Benavent-Alborxí, seguida de Sant Roc y Campamento.

La Canyada no ha podido hacer doblete como el año pasado. La culpable ha sido la falla Dos de Maig, cuya fallita de Ángel Navarro, que lleva por nombre, Fira de Monstres, ha subido a lo más alto del podio. Le siguieron Campamento, Sant Roc, Porta del Sol La Canyada y Jacinto Benavente-Alborxí.

Falla ganadora en infantiles, Dos de Maig. / L.F.

En Ingenio y Gracia, no hubo sorpresa y los ganadores de Especial también consiguieron este banderín. La Canyada en Especial, Dos de Maig en infantil.

Estallido de júbilo en La Canyada

La fallera Mayor de Porta del Sol La Canyada, Lola Ribas, estaba pletórica tras conocer que su monumento se había llevado el máximo galardón: "Estamos muy contentos y felices. Queremos dar las gracias al artista porque la falla de este año es espectacular". Respecto a si se lo esperaban, Lola afirmó que "siempre tienes la sensación, pero nunca sabes que va a pasar porque depende del jurado".

La falla Porta del Sol La Canyada, ganadora de Especial de Paterna. / L.F.

Junto a ella el presidente Fernando Marínez Bernabé, también se mostró muy contentos sobre todo por dejar claro que el primer premio del año pasado no fue una anécdota: "El año pasado ganamos y fue la gran sorpresa. Este año queríamos intentar repetirlo, pero no nos lo esperábamos y cuando hemos escuchado que no nos han nombrado segundos y nos han llamado primeros ha sido un subidón muy grande. Estamos súper contentos con nuestro artista fallero", señalaban.