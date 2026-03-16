Entrevista | Celia Ballesteros Fallera Mayor Infantil de Paterna 2026
"Espero representar lo mejor posible a Paterna, me estoy esforzando al máximo"
Celia Ballesteros, Fallera Mayor Infantil de Paterna, vive con mucha ilusión la semana fallera como máxima representante de los niños y niñas de la localidad
P. ¿Qué significan para ti las Fallas? ¿Qué recuerdo especial tienes?
R. Para mí las fallas lo son todo: pólvora, sentimiento, familia... El momento más especial diría que es cuando estamos juntos mi familia y mis amigos viviendo y disfrutando de nuestra fiesta.
P. ¿Qué sentiste cuando recibiste la noticia de que ibas a ser fallera mayor de tu pueblo?
R. La verdad es que fue un conjunto de emociones superbonito. Recuerdo que estaba nerviosa, feliz, tenía ganas de llorar… Pero lo que más estaba era supercontenta.
P. ¿Cómo lo vivió tu familia y tu comisión?
R. Se sorprendieron muchísimo, pero también muy alegres y orgullosos de mí.
P. ¿Qué te han dicho tus amigas de clase?
R. Tanto mis amigas como mis profesores están superorgullosos de poder tenerme de Fallera Mayor Infantil de nuestro pueblo.
P. ¿Qué acto de la semana fallera te hace más ilusión vivir?
R. La Ofrenda, ver a la Mare de Déu es un momento demasiado bonito y especial.
P. ¿Te gusta llevar la indumentaria fallera? ¿Cómo es tu vestido?
R. Sí, además de muy tradicional siempre me ha gustado mucho llevar toda la indumentaria. Mi vestido es un vestido de farol, de color arándano y con aderezo de balconet. Por todo lo que significa y por cómo es, me parece un vestido superespecial.
P. ¿Qué expectativas tienes de la semana fallera? ¿Hay nervios?
R. Espero que sea una semana que nunca pueda olvidar, creo que será la mejor de mi vida y seguro que nos lo pasamos genial con mi Corte de Honor. Por una parte, quiero que llegue el momento, pero por otra no porque luego todo pasa muy rápido y no quiero que acabe tan pronto. Un poco sí, pero de momento no mucho.
P. ¿Cómo es compartir reinado?
R. Con Rocío la verdad que es todo genial, nos llevamos increíble y poder ser Fallera Mayor Infantil junto a ella es algo muy bonito y la verdad es que lo estamos disfrutando muchísimo.
P. ¿Qué mensaje enviarías a los falleros y falleras de tu pueblo? ¿Y a los vecinos y vecinas? ¿Y a tu familia?
R. Que espero representar lo mejor posible a Paterna, que me estoy esforzando al máximo y que deseo pasar unas Fallas superespeciales.
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