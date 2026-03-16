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Lauri Volpi se corona en la categoría Especial de Fallas de Burjassot

Fermín Galán vuelve a conquistar el primer premio en Infantiles

Lauri Volpi y autoridades municipales en la entrega de ‘palets’.

Lauri Volpi y autoridades municipales en la entrega de ‘palets’. / Vicent Ruiz Sancho / s

Vicent Ruiz Sancho

La comisión Lauri Volpi, en lo que se refiere a monumentos, se coronó en la categoría Especial de Fallas de Burjassot. En colaboración con la Federació de Falles local, el Ayuntamiento –como jurado– acordó distinguir al casal del barrio de la Dehesa de José Carsí con el máximo galardón a su monumento mayor con el lema “Duma”. La obra tiene la firma de los hermanos Micó, conocidos en el ámbito artístico como Gotes de Foc. Además Lauri Volpi se llevó a sus vitrinas el ‘palet’ que la Generalitat otorga a la “Millor falla del municipi”.

Monumento mayor del casal de Lauri Volpi, primer premio de Especial.

Monumento mayor del casal de Lauri Volpi, primer premio de Especial. / Vicent Ruiz Sancho

El segundo premio de Especial se lo adjudicó la falla Espartero por su composición “Show me”, del artista Javier Álvarez-Sala Salinas. El tercero lo conquistó Mariano Benlliure por “Parla’m de mar, mariner”, de Víctor Navarro Granero. Finalmente, el jurado concedió el cuarto premio a Fermín Galán por “Puja ací i voràs!”, de Gotes de Foc.

Infantil

En monumentos de Infantil, dentro de la misma categoría, triunfó –por cuarto curso consecutivo– la falla Fermín Galán-Primavera con su obra “Made in China”, del artista Francisco Martínez Heredia. Asimismo la comisión obtuvo el premio a la “Millor falla del municipi” que concede la Generalitat.

El Ayuntamiento de Burjassot galardonó con el segundo premio a Cristóbal Sorní por “Angelets i demoniets”, que elaboró Samuel Martínez. El tercero y el cuarto lo ganaron, respectivamente, Lauri Volpi por “Fusta: l’art de construir sostenibilitat”, de Santi Muñoz, y Llibertat por “Som lo que mengem de veritat”, de Rodrigo Núñez.

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Monumento infantil de Farmín Galán, primer premio de Especial.

Monumento infantil de Farmín Galán, primer premio de Especial. / Vicent Ruiz Sancho

Durante la ceremonia de entrega de premios a los monumentos en sus distintas categorías, que se desarrolló este lunes en el Auditorio de la Casa de Cultura con la presencia del alcalde, Rafa García, y la concejala de Fallas, Estefanía Ballesteros, junto con la presidenta de la Federació de Falles, María José Carretero, los representantes de los casales también recogieron los estandartes al Mejor Ninot, Mejor Comparsa de la Cabalgata del Humor y Mejor Calle Iluminada. Asimismo, como cada año a través de la Entitat Cultural Valenciana El Piló, el Consistorio entregó los premios de Ingeni i Gràcia, Llibret, Portada y Activitat Valenciana. Una ‘mascletà’, en las inmediaciones del recinto municipal, coronó la fiesta.

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