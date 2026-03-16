Filiberto Rodrigo logra un histórico doblete en las Fallas de Catarroja con los máximos galardones

Las Fallas de l'Horta Sud de 2026 ya tienen ganadores tras una plantà complicada por el viento que dejó muchos sustos, que a lo largo de esta tade se han transformado en numerosas alegrías. La relación de ganadores en las diferentes poblaciones es la siguiente empezando por la sorpresa en la entrega de premios de Torrent, donde en la sección Especial, la comisión Ángel del Alcázar se ha llevado la corona, rompiendo así la hegemonía de Antoni Pardo, ganadora de los dos últimos años y que en esta ocasión ni siquiera ha subido al podio, ya que el segundo premio fue para la Falla Sant Roc y tercero para la comisión Cronista Vicente Beguer-Esteve.

En infantiles, la corona fue para Cronista Vicente Beguer Esteve, y completaron el podio Ángel de Alcázar y la Falla de la Plaça.

Filiberto Rodrigo hace un histórico doblete en Catarroja

La comisión fallera Filiberto Rodrigo ha hecho un histórico doblete en Catarroja, con los dos primeros premios en monumento mayor e infantil por primera vez, restando protagonismo al Charco y al Rabal que suelen disputarse los máximos galardones en ambas categorías.

Filiberto logra de nuevo el máximo galardón en el monumento infantil que ya consiguió en 2024, seguido por Rei en Jaume y El Charco que se queda con un tercer premio. El fallas grandes el segundo puesto ha sido para El Rabal y el tercero para El Charco.

San Vicent y Mestre Serrano se imponen en Aldaia

La localidad de Aldaia ya conoce a los ganadores de sus Fallas 2026. La comisión Sant Vicent se ha alzado con el primer premio en la categoría de fallas grandes En el ámbito infantil, la gran vencedora ha sido la Falla Mestre Serrano, que se ha llevado el galardón al mejor monumento infantil.

La entrega de premios ha reconocido el esfuerzo y la creatividad de las diferentes comisiones falleras, premiando aspectos como el llibret, el ingenio y gracia, la crítica y las mejores escenas representadas en los monumentos.

La falla Manises y El Carmen ganan en Manises

Manises ha vivido una tarde emocionante este lunes 16 de marzo con la entrega de galardones. Después de las deliberaciones del jurado, las fallas ganadoras de estas Fallas 2026 en Manises son la Falla Manises en la categoría grande y la Falla El Carmen obtiene la primera posición con el monumento infantil. El podio mayor lo completa las fallas Trinquet y El Carmen, y el podio infantil, la falla Centre y Trinquet.

También se ha sabido cuáles son los mejores llibrets, para las comisiones del Mercat, El Carmen y Trinquet. En cuanto al premio al mejor Llibret este lo ha conseguido la Falla Plaça del Mercat.

Mestre Serrano y Plaça Cervantes se imponen en Paiporta

En Paiporta, la Falla Mestre Serrano se alzó con la corona entre las fallitas del municipio, seguida por Sant Antoni y Verge dels Desemparats-Dr. Fleming. En cuanto a las fallas grandes, el primero fue para plaça Cervantes, seguido de Verge del Desemparats y Sant Antoni. Al fina las tres comisiones subieron al podio en ambas categorías.

Alaquàs: Camí Vell de Torrent le arrebata la corona en infantil a Avinguda Miguel Hernández, que repite en mayores

Sorpresa en la entrega de premios de la Junta Local Fallera de Alaquàs. La comisión Miguel Hernández no ha logrado repetir el doblete conseguido en las fallas de 2025, y se ha tenido que conformar con el primer premio con su monumento grande. En infantiles, el gran salto lo ha dado Camí Vell de Torrent, que ni siquiera hizo podio el ejercicio anterior y este año se ha colado en lo más alto.

El Rajolar y Plaça de Lepanto se alzan por segundo año consecutivo con el 1º premio de las Fallas de Benetússer

La comisión El Rajolar gana el estandarte más preciado en categoría infantil con ‘Circus’ del artista Miguel Micó y la Falla Plaça Lepanto obtiene el primer premio por ‘Exta Falla… sí!!!’ de Pasky Roda. El 1º premio de la calle engalanada va a parar a la Falla Joventut, que este año celebra su 50 aniversario, con la recreación del mundo de ‘Campanilla’.

Alfafar: El Sequer le arrebata el primer premio al Parque Alcosa y hace doblete

La Falla El Séquer ha dado un golpe sobre la mesa y este año se ha impuesto en las dos categorías, haciendo doblete, en Alfafar. Parque Alcosa, que ganó el año pasado en el monumento grande, en esta ocasión se ha tenido que conformar con el segundo premio, también en Infantiles. El bronce ha sido para Hort del Compte y la fallita de La Fila.

Sedaví: Bressol del Moble celebra su 50 aniversario con un doblete

Qué mejor forma de celebrar el 50 aniversario para una falla que con un doblete en los premios. Eso es lo que ha conseguido en Sedaví la comisión Bressol del Moble. Las Falleras Mayores Ana González y Elena Gironda no podían estar más ocntentas cuando han nombrado a su comisión en último lugar durante la lectura de premios.

No ha sido el único premio, también se ha llevado los dos ninots indultats, el premio al mejor llibret así como el primer premio en Ingeni i Gràcia para la infantil. Sant Torquat le ha arrebatado el galardón en Ingeni i Gràcia con su monumento grande.

Albal: El Jardí hace doblete un año más

La comisión El Jardí sigue con su hegemonía en Albal. No solo ha ganado en la categoría Infantil y Mayor, también se ha llevado el ninot indultat, así como el Ingenio y Gracia en el monumento grande. El infantil, se le ha resistido en favor de San Carlos.

Las fallas El Molí y Carrer Nou triunfadoras en Picassent

La Falla El Molí de Picassent consigue el primer premio de los monumentos grandes 15 años después y la comisión Carrer Nou, Estació i Adjacents se lleva el máximo galardón de infantiles. La comisión El Molí ha celebrado con garn entusiasmo el banderín en el acto de entrega de premios en la plaza de la Ermita. El segundo premio en los monumentos grandes ha sido para la Falla l’Ermita y el tercero para la Falla Nord.

En las fallitas, el segundo premio ha sido para la falla El Mercat y el tercero también para la comisión Nord. Los ninots indultats de las fallas grandes escogido por el jurado, también ha sido para la Falla Molí y la Falla Mercat en los monumentos infantiles.