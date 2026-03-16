"Las Fallas lo son todo, en gran parte han marcado quién soy hoy"

P. ¿Qué significan para ti las Fallas? ¿Qué recuerdo especial tienes?

R. Para mí las Fallas lo son todo, he crecido con ellas y, al fin y al cabo, me han acompañado en cada etapa de mi vida; tanto, que podría decir que en gran parte han marcado quién soy hoy. Recuerdo especialmente que cuando era pequeña me probaba todos los vestidos que me hacía mi abuela o cualquier indumentaria de fallera, y siempre iba por el pasillo saludando. En mi familia somos todos falleros y mi abuela me ha cosido los vestidos prácticamente toda la vida.

P. ¿Desde cuándo eres fallera?

R. De toda la vida.

P. ¿Qué sentiste cuando recibiste la noticia de que ibas a ser fallera mayor de tu pueblo? ¿Era un sueño para ti?

R. Aquí en Paterna se dice en directo, delante de todo un pabellón y la verdad es que cuando Sagredo dijo mi nombre me quedé completamente en shock; no sabía cómo reaccionar, si reír, chillar o llorar. Sí, era un sueño.

P. ¿Cómo lo vivió tu familia y tu comisión?

R. Solo recuerdo estar intentando mirar a mi familia, pero como tenía los ojos llorosos por las lágrimas no veía nada. Luego encontré una foto en la que salían mis abuelos, que pudieron ir a verme, y a mi abuela creo que poco faltó para que la sacaran en ambulancia. Estaban todos superemocionados y contentos.

P. ¿Qué acto de la semana fallera te hace más ilusión vivir?

R. De la semana fallera la Ofrenda es mi acto favorito de siempre, pero de fuera no puedo elegir otro que no sea la Crida, sin duda.

P. ¿Te gusta llevar la indumentaria fallera?

R. Sí, de hecho, mi primera Ofrenda fue cuando era un bebé, yo nací en agosto y ese marzo siguiente ya salí vestida.

P. ¿Qué expectativas tienes de la semana fallera?

R. Tengo muchas ganas, espero vivir la semana grande al máximo y siendo muy consciente de que es una semana que pasa muy rápido, pero disfrutando de cada acto y cada momento, sabiendo lo que significa representar a mi pueblo.

P. ¿Hay nervios?

R. No. Tengo más ganas que nervios.

P. ¿Cómo es compartir reinado?

R. La relación tanto con Celia como con nuestras cortes es muy buena desde el principio, tenemos bastante complicidad y, aunque cada una sea de una forma, nos complementamos muy bien y hacemos un gran equipo que es lo más importante.

P. ¿Qué mensaje enviarías a los falleros y falleras de tu pueblo? ¿Y a los vecinos y vecinas? ¿Y a tu familia?

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R. Les diría que se sientan orgullosos, que estamos esperando todo un año para que llegue esta época y nos merecemos vivirlas intensamente, pero siempre con respeto y con la identidad que nos caracteriza a Paterna.