La falla de L’Albufera de Catarroja se rehace a contrarreloj tras la fallida del artista Pepe Gómez

La desilusión reinó en la nit de la plantà de la falla de L’Albufera de Catarroja, que ha sido una de las perjudicadas por la fallida del artista Pepe Gómez. Lo que debería haber sido una noche de trabajo se convirtió en una carrera contrarreloj para intentar arreglar el desaguisado.

El sábado, cuando se dio a conocer la noticia de que varias fallas de Valencia se habían quedado sin plantar, el presidente de l’Albufera alquiló una furgoneta y se fueron a Canet, al taller del artista, a recoger lo que iba a ser su monumento infantil. “Cogimos lo que pudimos, pero muchos ninots ya no estaban, se los habían llevado otras fallas que llegaron antes que nosotros alarmados por la noticia”, comenta Javi Pérez.

Aún así, consiguieron hacerse con gran parte de ellos, aunque sin pintar. Una vez en Catarroja, los propios falleros cogieron los pinceles y se pusieron manos a la obra. El artista Paco Hidalgo, que ese mismo día plantaba la falla infantil de la Plaça La Regió de Catarroja, remató la faena. "He pedido ayuda al resto de presidentes y la hemos tenido”, comentó Javi.

El trabajo de un mes en una noche

“Ha sido condensar la faena de un mes en una sola noche”, comenta el presidente de la comisión, que ya lleva tres años confiando en Pepe Gómez. “Nos había dicho que vendría a plantar el domingo y confiábamos en él. Por lo menos ha dado la cara”, comentaba.

A pesar de lo ocurrido, ningún fallero de la comisión estaba dispuesto a que sus máximos representantes infantiles, Emma Cortés y Javier Solbes, se quedaran sin monumento. Incluso Javier, ayudó a pintar uno de los ninots. “Se puede arreglar, por lo menos tenemos monumento”, explicó resignado.

Pintando a última hora los ninots en la falla L'Albufera de Catarroja. / A.D.

La fallera mayor, Yaz Ruiz, apenada por sucedido, comentaba que “ya pensaba en quitar ninots de la base del monumento grande para pasarlos a la infantil. No quería que se quedaran sin ella”.

No obstante, y con mucho tesón y esfuerzo, sin importar las horas, los más pequeños ya tienen su monumento que, aunque no es el original ni el que habían imaginado con el boceto, servirá para seguir haciendo falla y disfrutar de la fiesta.