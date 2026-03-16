Premios Fallas Especial de Torrent: Ángel de Alcázar da la sorpresa y se impone doce años después

Sorpresa en la entrega de premios de Torrent. En la sección Especial, la comisión Ángel del Alcácer se ha llevado la corona, rompiendo así la hegemonía de Antoni Pardo, ganadora de los dos últimos años y que en esta ocasión ni siquiera ha subido al podio, ya que el segundo premio fue para la Falla Sant Roc y tercero para la comisión Cronista Vicente Beguer-Esteve.

En infantiles, la corona fue para Cronista Vicente Beguer Esteve, y completaron el podio Ángel de Alcázar y la Falla de la Plaça.

Las Falleras Mayores de Torrent, Andrea Adelantado y Sara Magan, han sido encargadas de anunciar a las comisiones galardonadas ante la abarrotada plaza, siendo la Falla Ángel del Alcázar,la ganadora de la sección especial mayor con un monumento a cargo del artista Vicente Herrando Soler y bajo el lema “Quins elements…” y la Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve en la categoria especial infantil con la obra “Tot el món té melic!” de la artista Marta Póvez López.

Falla Angel del Alcázar. / A.T.

La comisión Ángel del Alcàzar explotó de júbilo al oír el veredicto del jurado. Los polares verdes subieron a hombros a uno de sus presidentes en el festejo del primer premio. "Llevamos 12 años con el champán guardado en la nevera", afirmó y señaló que "da mucha alegría". "Es muy complicado ganar porque hay fallas muy fuertes, pero después de tanto tiempo, Vicente Herrando consigue ganar". "llevamos mucho tiempo pensando que este año podía ser y al final lo hemos conseguido", apuntó.

La Fallera Mayor, Mónica Nuñez, aupada a hombros, disfrutó como la que más este triunfo. "Estoy muy emocionada y muy contenta por el artista que llevaba mucho tiempo sin ganar, y es un reconocimiento a su vuelta y a las novedades que ha introducido, con la perspectiva de su hijo. Ha luchado mucho por conseguir un primer premio en Torrent y por fin lo tiene". Los saltos de alegría y los abrazos acompañaron al grupo de la comisión hasta su casal para participar, media hora depsués, en el Traslado de la Mare de Déu.

La fallera mayor infantil de Cronista, Alma Gimeno, celebró el triunfo de su monumento infantil, que también se ha llevado el máximo galardón de Ingenio y Gracia. "Estoy muy contenta y orgullosa de que hayamos tenido el primer premio. Me encanta mi falla y agradezco a Marta Póvez que haya hecho realidad un monumento como este", ha explicado.

Este año, la sección especial ha contado con el mayor número de comisiones participantes, hasta ocho monumentos grandes y el mismo número en infantiles competían por los máximos galardones, con unos presupuesto de casi 200.000 y 60.000 euros, respectivamente. A pesar de que la inversión en fallas se ha incrementado respecto al año pasado, los monumentos son de menores dimensiones y altura que en otras ocasiones, con bases con menos ninots, aunque con la sátira tan afilada como siempre.

Otros premios

Por su parte, els Premis Fallers a l’Ús del Valencià han premiado, en la categoría de leyendas a las fallas: 1º F. Toledo, 2º F. Camí Real y 3º F. Antonio Pardo, mientras que la comisión de la Falla Poble Nou se ha hecho con el galardón al valencià del llibret.

Igualmente, también han sido otorgados los Premios Violeta, que reconocen el buen hacer en materia de igualdad de las fallas: Concordia (falla grande), Cronista (falla infantil) y Concordia (falla más igualitaria). Acto seguido, los falleros y falleras han homenajeado a la Geperudeta con versos, poemas y flores en el Trasllat de la Mare de Déu, que pone fin a las actividades del día con su tradicional recorrido desde la calle Gómez Ferrer hasta la plaza de la Iglesia.

FALLA ÁNGEL DEL ALCÁZAR

Lema: “Quins elements…”

Artista fallero: Vicente Herrando Soler

Guionista: Vicente Herrando Soler

El artista Vicente Herrando Soler es una figura muy reconocida dentro del mundo fallero de Torrent. A lo largo de su trayectoria ha conseguido varios primeros premios en la Sección Especial, lo que lo ha convertido en el artista con más premios en la máxima categoría de Torrent. Su trabajo en la falla Ángel del Alcázar destaca por la calidad artística, el diseño de las figuras y la crítica satírica característica de las fallas.

Crítica: El lema juega con una expresión muy valenciana: “quins elements!”, utilizada de forma irónica para referirse a personas que llaman la atención por su comportamiento, sus ocurrencias o sus exageraciones. En clave fallera, el monumento plantea una crítica satírica a los “personajes” de la sociedad actual, es decir, a todos esos comportamientos que provocan sorpresa, indignación o risa en la vida cotidiana.

FALLA CRONISTA VICENT BEGUER I ESTEVE

Lema: “Tot el món té melic!”

Artista fallera: Marta Póvez López

Guionista: Marta Póvez López

Diseño: Marta Póvez López y Ágata Gil

Crítica: El proyecto de la falla infantil tiene como elemento central el ombligo, representado de manera divertida y simbólica. La escena principal muestra una mujer embarazada comiendo una naranja, mientras que el bebé dentro del vientre también aparece comiendo naranja. Alrededor de esta figura central se encuentran diversos personajes que enseñan su ombligo, reforzando el lema de la falla: “Tot el món té melic!”, recordando que todas las personas comparten ese vínculo común desde el nacimiento.

RELACIÓN DE PREMIOS

SECCIÓN ESPECIAL

1.º premio: Falla Àngel de l’Alcàsser

2.º premio: Falla Plaça de Sant Roc-Gómez Ferrer

3.º premio: Falla Cronista Vicent Beguer Esteve

Ingenio y gracia: Falla Plaça Sant Roc - Gómez Ferrer

La Falla infantil de la comisión Cronista Vicente Beguer Esteve. / A.T.

Sección Especial Infantil:

1.º premio: Falla Cronista vicent Beguer Esteve

2.º premio: Falla Ángel de l’Alcàsser

3.º premio: Falla La Plaza

Ingenio y gracia: Falla Cronista Vicent Beguer Esteve

SECCIÓN PRIMERA:

1.º premio: Falla II Tram avinguda

2.º premio: Falla Sant Valerià

3.º premio: Falla Sedaví

Ingenio y gracia: Falla Sant Valerià

Sección Primera Infantil:

1.º premio: Falla Sant Gregori

2.º premio: Falla II Tram Avinguda

3.º premio: Falla Sant Valerià

Ingenio y gracia: Falla Lope de Rueda

SECCIÓN SEGUNDA:

1.º premio: Falla Saragossa - Parc Central

2.º premio: Falla Poble Nou

3.º premio: Falla Padre Méndez

Enginy i gràcia: Falla Saragossa - Parc Central

Sección Segunda Infantil:

1.º premio: Falla Sedaví

2.º premio: Falla Sants Patrons

3.º premio: Falla Saragossa - Parc Central

Ingenio y gracia: Falla Sants Patrons

SECCIÓN TERCERA:

1.º premio: Falla Parc de Trénor

2.º premio: Falla El Molí

3.º premio: Falla Camí Reial

Ingenio y gracia: Falla Santa Llucia

Sección Tercera Infantil:

1.º premio: Falla Santa Llúcia

2.º premio: Falla Parc de Trenor

3.º premio: Falla Camí Reial

Ingenio y gracia: Falla Santa Llúcia

PREMIS FALLERS A L’US DEL VALENCIÀ 2026

Premis al valencià en les llegendes dels monuments.

1.º Falla Toledo

2.º Falla Camí Real

3.º Falla Antonio Pardo

Premi al valencià del llibret

Falla Poble Nou

PREMIS VIOLETA 2026:

Falla Gran: Falla Concordia

Falla Infantil: Falla Cronista

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Falla más igualitaria: Falla Concordia