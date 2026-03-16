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Torrent celebra la I Ruta Inclusiva de las Fallas para hacer la fiesta más accesible

La ciudad celebra la I Ruta Inclusiva de las Fallas con tres itinerarios adaptados, pictogramas, braille y audios accesibles en varias comisiones falleras

La alcaldesa y el edil de Servicios Sociales recibien a los participantes en la I ruta inclusiva fallera-

La alcaldesa y el edil de Servicios Sociales recibien a los participantes en la I ruta inclusiva fallera- / A. T.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Torrent

Torrent ha dado este lunes un paso al frente en su apuesta por unas Fallas más abiertas y accesibles con la celebración de la I Ruta Inclusiva de las Fallas, una iniciativa impulsada por las Concejalías de Fallas y Servicios Sociales para hacer la fiesta más comprensible y participativa para todos los públicos. La actividad ha reunido a cerca de un centenar de participantes en distintos itinerarios por varias comisiones falleras de la ciudad, adaptados con herramientas de accesibilidad cognitiva y sensorial.

La jornada ha arrancado a las 10 horas en el Ficus, punto de encuentro en el que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el concejal de Servicios Sociales, Arturo García, han recibido a los asistentes y han participado en el reparto de un kit de bienvenida conmemorativo de esta primera edición. Desde allí se han organizado los grupos y se han distribuido los recorridos previstos antes de iniciar una experiencia que sitúa la inclusión en el centro de una de las celebraciones más emblemáticas de la capital de l’Horta Sud.

La propuesta se ha articulado en tres rutas diferentes. La primera, con usuarios de los centros Tomás de Osma y Adisto, ha recorrido las fallas Carrer Benemèrita Guardia Civil, San Valeriano y Cronista Vicent Beguer Esteve.

Pictogramas y códigos QR inclusivos en la infantil de Ramón y Cajal.

Pictogramas y códigos QR inclusivos en la infantil de Ramón y Cajal. / Ada Dasí

La segunda, con participantes de Espurna y Asidit, ha visitado las comisiones Segon Tram Avinguda del País Valencià, Lope de Rueda i Verge del Puig y Escultor Vicent Pallardó. Por último, la tercera ruta, con usuarios de ABD y Alcer Turia, ha pasado por Ramón y Cajal, Avinguda y Sants Patrons.

Pictogramas y textos adaptados con códigos QR

Más allá del recorrido, el valor de la iniciativa ha estado en la adaptación de los monumentos y de sus explicaciones. Las comisiones participantes han incorporado pictogramas, textos adaptados, códigos QR con audios explicativos, señalización accesible y pequeños textos en braille para facilitar la comprensión de las escenas falleras. Se trata de medidas que responden al concepto de accesibilidad cognitiva, cada vez más presente en el diseño de espacios y actividades públicas, y que busca garantizar que la información pueda ser entendida por cualquier persona, favoreciendo su autonomía y su participación social.

Pictogramas en la Falla Avinguda, en la ruta inclusiva de Torrent.

Pictogramas en la Falla Avinguda, en la ruta inclusiva de Torrent. / Ada Dasí

En plena semana grande fallera, la iniciativa cobra además un significado especial, ya que convierte el disfrute de los monumentos en una experiencia compartida y sin barreras. Las Fallas, tradicionalmente ligadas al espectáculo visual, al ingenio y a la sátira, encuentran así una nueva dimensión: la de ser también una fiesta pensada para incluir. Esa mirada social amplía el sentido de la celebración y refuerza la idea de que el patrimonio festivo solo alcanza toda su dimensión cuando puede ser vivido por toda la ciudadanía.

La alcaldesa pone en valor la iniciativa

Durante la jornada, la alcaldesa, Amparo Folgado, subrayó precisamente esa idea al destacar que las Fallas son “una de nuestras señas de identidad” y que el objetivo es que “todo el mundo pueda disfrutarlas plenamente”. Por su parte, Arturo García puso el acento en la dimensión de derechos que tiene la accesibilidad, al defender que adaptar las fiestas para hacerlas comprensibles para todos contribuye a construir “una ciudad más inclusiva y más justa”.

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Ruta inclusiva de Torrent. El edil y la alcaldesa conversan con uno de los participantes.

Ruta inclusiva de Torrent. El edil y la alcaldesa conversan con uno de los participantes. / A. T.

Participación clave de las entidades sociales

La participación de entidades sociales y centros ocupacionales como ABD, Alcer Turia, Tomás de Osma, Espurna, ASIDIT y ADISTO ha sido clave para sacar adelante esta primera experiencia, que nace con vocación de continuidad. El Ayuntamiento de Torrent refuerza así su compromiso con unas Fallas más accesibles y participativas, sentando las bases para consolidar en futuras ediciones una propuesta que une tradición, inclusión y sensibilidad social.

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