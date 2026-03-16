Torrent: Susana Camarero y Amparo Folgado recorren la carpa de Sant Valerià y se interesan por la tradición fallera

La ciudad de Torrent ha recibido la visita de Susana Camarero, vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, quien ha visitado la comisión fallera de Sant Valerià, una de las comisiones históricas del municipio, acompañada por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado y el concejal de Fallas y presidente de Junta Local Fallera, Aitor Sánchez.

Durante su visita, la consellera y la alcaldesa fueron recibidas por el presidente de la comisión, Juan Carlos Jordán, junto a la Fallera Mayor de la comisión, Rocío Alba, y el presidente infantil, Miguel Ángel Torremocha, así como por numerosos falleros y falleras que quisieron compartir este encuentro en pleno ambiente fallero.

La visita permitió recorrer la carpa y conocer de primera mano los monumentos plantados este año por la comisión, ambos en sección primera, reflejo del esfuerzo colectivo de los falleros y del compromiso de la comisión con la fiesta.

Dos monumentos que reflejan creatividad y compromiso

El monumento grande de la comisión, titulado “CIRCUStàncies torrentines” del grupo de artistas Xé Què Falles!, propone una mirada satírica y crítica en clave circense sobre diferentes situaciones de la actualidad local, siguiendo la tradición fallera de combinar humor, ingenio y reflexión social a través del arte efímero.

Por su parte, la falla infantil, bajo el lema “Cuidem el nostre món” del artista Fernando López, transmite un mensaje educativo y de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de proteger el planeta desde edades tempranas, implicando a los más pequeños en valores de sostenibilidad y responsabilidad colectiva.

Susana Camarero con la alcaldesa de Torrent y los concejales Amparo Chiust y Aitor Sánchez. / A.T.

Durante el recorrido, tanto la consellera como la alcaldesa pudieron conocer los detalles artísticos y el significado de las escenas que componen ambos monumentos, compartiendo impresiones con los responsables de la comisión y con los artistas falleros.

Encuentro con los falleros en pleno ambiente festivo

La visita se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, en el que la consellera Susana Camarero y la alcaldesa Amparo Folgado aprovecharon para conversar con los falleros y falleras de la comisión, interesándose por el trabajo que realizan durante todo el año para mantener viva la tradición fallera y por el papel que desempeñan las comisiones como auténticos motores sociales y culturales de la ciudad.

Durante el encuentro, los representantes de la comisión trasladaron también la ilusión con la que afrontan estas fiestas y el esfuerzo que supone para las comisiones plantar monumentos de gran calidad artística y organizar numerosas actividades para vecinos y visitantes.

Folgado agradeció también la visita institucional de la vicepresidenta del Consell y su interés por conocer de cerca la realidad fallera de Torrent.

La jornada concluyó con un ambiente festivo en la carpa de la comisión, donde la consellera y la alcaldesa compartieron unos momentos con los miembros de la falla y pudieron comprobar de primera mano la intensidad con la que Torrent vive las Fallas, una celebración profundamente arraigada en la ciudad y en el corazón de sus vecinos.