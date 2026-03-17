Fallas
Burjassot rinde homenaje a la Virgen de la Cabeza con la tradicional Ofrenda de Flores durante las Fallas
La Agrupación Musical Los Silos y alegres charangas acompañaron la ofrenda de flores a la Virgen de la Cabeza en Burjassot, que culminó a las puertas del ayuntamiento.
La devoción de miles de vecinos y vecinas y los más bellos claveles arroparon una vez más, con motivo de las Fallas, a la Maredeueta local. Burjassot celebró el miércoles por la tarde la tradicional Ofrenda de Flores a su patrona, la Virgen de la Cabeza, en un desfile fallero que, tras recorrer las calles del centro urbano, culminó a las puertas del ayuntamiento.
Ante la imagen de la Patrona, las falleras de cada una de las 13 comisiones y representantes de diversas asociaciones del pueblo entregaron a los vestidores los ramos que habían de componer el tapiz en honor del “dulce encanto de bondad”. Este es uno de los epítetos con los que Burjassot llama a la Mare de Déu de la Cabeça. Alegres charangas y la Agrupación Musical Los Silos pusieron los pasodobles.
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