Burjassot rinde homenaje a la Virgen de la Cabeza con la tradicional Ofrenda de Flores durante las Fallas

La devoción de miles de vecinos y vecinas y los más bellos claveles arroparon una vez más, con motivo de las Fallas, a la Maredeueta local. Burjassot celebró el miércoles por la tarde la tradicional Ofrenda de Flores a su patrona, la Virgen de la Cabeza, en un desfile fallero que, tras recorrer las calles del centro urbano, culminó a las puertas del ayuntamiento.

Ante la imagen de la Patrona, las falleras de cada una de las 13 comisiones y representantes de diversas asociaciones del pueblo entregaron a los vestidores los ramos que habían de componer el tapiz en honor del “dulce encanto de bondad”. Este es uno de los epítetos con los que Burjassot llama a la Mare de Déu de la Cabeça. Alegres charangas y la Agrupación Musical Los Silos pusieron los pasodobles.