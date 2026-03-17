El PSPV de Quart de Poblet cambia a su portavoz a las bravas y en plena fiebre de afiliaciones

El relevo forzado de Consuelo Campos como portavoz municipal del PSPV-PSOE de Quart de Poblet, por imposición del partido a la alcaldesa socialista Cristina Mora y al resto del grupo municipal socialista se materializará en el pleno de abril aunque será a finales de marzo, en la sesión plenaria de este mes, cuando se dé cuenta de que Fran Hidalgo, a la sazón concejal de Empleo y de Memoria Democrática pasará a ser investido como nuevo portavoz.

Como publicó Levante-EMV, ha sido la ejecutiva local encabezada por el secretario general Adolfo Gadea quien ha impuesto a las bravas a Hidalgo a la alcaldesa y al resto de los concejales socialistas que han mostrado su rechazo, en público y en privado, a esta decisión. Campos pasará a ser viceportavoz, cargo para el que el PSPV-PSOE local no ha encontrado nadie de su confianza entre el resto de ediles, alineados todos ellos con la alcaldesa; y tras autodescartarse la regidora de Cultura Encarna Folgado.

Un órdago de la ejecutiva

El cambio de Campos por Hidalgo es un órdago de la ejecutiva local a la alcaldesa que hace pocos meses sacó de la Junta de Gobierno al veterano Bartolomé Nofuentes -ya exconcejal dimitido- y al propio regidor de Empleo por sus diferencias en la gestión municipal. Esta imposición está avalada por los estatutos del PSPV-PSOE así que a la alcaldesa y a los concejales no les queda más remedio que aceptarla y tramitarla.

Mientras, el conflicto interno en la agrupación local y en el grupo municipal socialista sigue abierto. Aunque ambos sectores, el alineado con Cristina Mora y los concejales; y el oficialista y crítico con la gestión municipal -capitaneado por Gadea, Nofuentes, Hidalgo y la exalcaldesa Carmen Martínez-, quieren esforzarse por mantener en el ámbito privado el conflicto y por escenificar una paz pública, la situación ya es irreconducible, según confirman diversas fuentes a este diario.

Mora, respaldo de Morant y 'que me dejen trabajar'

La alcaldesa y su equipo se centran en gestionar el día a día del pueblo, con el balón de oxígeno temporal que supone que la ejecutiva nacional del PSPV, la liderada por Diana Morant, saliera a darle su respaldo público hace pocas semanas. Cristina Mora ya mira al futuro y se prepara para un posible escenario de primarias tras el verano ya que públicamente ha anunciado que quiere repetir como candidata. Mientras tanto, trasladan dos mensajes. Que la dejen trabajar junto a su equipo, sin tutelas; y que no le pongan obstáculos en el camino desde su propio partido.

Los críticos, hay que cambiar 'para ganar las elecciones'

Mientras, en el otro sector, que dice contar con la mayoría de la agrupación además de con la unanimidad de la dirección local, solo se contempla ya convocar primarias y presentar un candidato o candidata alternativo a Mora. Argumentan, subrayan otras fuentes consultadas, que lo harán "por responsabilidad" y porque creen que solo con otro cabeza de cartel se ganarán las elecciones ya que manejan encuestas que así lo expresan.

El censo ya está en 300 afiliados y sigue subiendo

Así las cosas, el censo de la agrupación ha pasado en poco tiempo de unos 220 afiliados a más de 300, merced a la ola de afiliiaciones que han puesto en marcha los dos sectores enfrentados. Todo ello, pensando en esa asamblea de primarias que a expensas del calendario fijado por el Comité Federal del PSOE se celebraría a finales de este año, o a principios de 2027. El censo seguirá subiendo de modo que Quart vuelve a ser, junto a València, Almussafes, Torrent o Mislata, de las agrupaciones socialistas más numerosas de la provincia.

Carmen Martínez se piensa volver

Eso sí, los oficialistas aún no tienen claro quién se presentará a las primarias. Reunir un 40% de las firmas de los afiliados para forzar esas primarias frente Cristina Mora se les antoja fácil pues Adolfo Gadea logró ser elegido como secretario general con el 96,6% del respaldo en junio de 2025 y con una ejecutiva monocolor en la que no está ni la alcaldesa ni nadie de su confianza. El nombre que más gusta a este sector crítico como cartel electoral es la exalcaldesa Carmen Martínez, que se lo está pensando, y que gozaría con gran respaldo en la militancia. Las otras alternativas son el propio Fran Hidalgo que además ahora gozará de mayor visibilidad como portavoz municipal, y el exconcejal y exteniente de alcalde Juan Medina.