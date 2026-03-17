Cervantes de Alaquàs se alza con el premio a las fallas más sostenibles de l’Horta Sud

La comisión Cervantes y Adyacentes de Alaquàs se ha alzado este año con el premio a la falla más sostenible 2026 de la comarca, con el lema “Cuidem la Natura” en su falla grande, dentro del certamen que convoca por tercer año consecutivo la Mancomunitat de l’Horta Sud. Los galardones se han entregado este lunes, 16 de marzo, por parte del presidente, José F. Cabanes.

Este concurso se enmarca en el compromiso de la institución comarcal con la protección del medio ambiente y las acciones para combatir emergencia climática. La temática de la falla, incluidas las escenas sobre la dana, el uso de materiales ecológicos, el reciclaje, la reutilización de materiales o la reforestación para compensar la huella de carbono que genera la ‘cremà’ son algunos de los aspectos que puntúan en esta convocatoria.

“Las fallas son la manifestación festiva más multitudinaria de l’Horta Sud porque son miles de personas las que integran este colectivo y otras miles las que se suman a sus actividades. Con este premio queremos recordar que estamos en medio de una emergencia climática que nos deja episodios graves como la dana, los incendios o las olas de calor”, explica el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Dotación económica

Además de un banderín conmemorativo, el primer premio para Cervantes de Alaquàs comporta una dotación de 550 euros para la comisión. Respecto al resto de fallas ganadoras, Doctor Marañón-Maestro Palau de Mislata ha conseguido el segundo premio y 300 euros, mientras que Isabel de Villena de Sedaví ha logrado el tercero y 150 euros.

“En la comarca hemos sufrido una dana de dimensiones gigantes y sabemos mejor que nadie los efectos que provoca el cambio climático, por lo que hemos de entender que es responsabilidad de todos y todas reducir el impacto que nuestra actividad genera sobre el planeta y sobre el clima”, añade el presidente.

Cervantes de Alaquàs ha plantado una falla grande íntegramente dedicada al medio ambiente, “Cuidem la Natura”, obra del artista Sergio Martínez Guirao, que la comisión fichó para este ejercicio. Además, ha recibido puntuación por realizar separación de residuos en su casal y por utilizar vasos reutilizables, entre otros aspectos.

El premio lo ha recogido una comitiva formada por los tres presidentes, Rafi Ovenza, Jorge Jara y David Illescas, así como la fallera mayor Amparo Yurun Fernández, y los dos presidentes infantiles, Mario Aldehuela y Víctor Sánchez, a la que se ha sumado el concejal de Medio Ambiente, Sebastián Ruiz. Esta comisión ya obtuvo el segundo premio en el concurso de 2025.

El segundo premio ha sido para la falla Doctor Marañón. / Redacción Levante-EMV / M. H. S.

El calentamiento del planeta

Por su parte, la comisión Doctor Marañón-Maestro Palau de Mislata logra este año el segundo premio con diferentes acciones puntuables que ha promovido, entre ellas sendas escenas en su falla infantil, “Sempre cal”, de Álex Cano, sobre la importancia del sol en la vida y la necesidad de evitar que siga avanzando el calentamiento del planeta.

También se ha valorado el sistema de separación de basura en el casal y su “Racó del reciclaje”, así como el uso de platos y vasos reutilizables. El galardón lo ha recogido una comitiva formada por el presidente, Miguel Ángel Mares, así como las falleras mayores Carla Almerich y Paula Peña Ros. Doctor Marañón ya obtuvo el tercer premio en 2025.

La comisión Isabel de Villena de Sedaví recoge el banderín. / Redacción Levante-EMV

Materiales ecológicos

Finalmente, la comisión Isabel de Villena de Sedaví ha recibido el tercer premio a las fallas sostenibles de l’Horta Sud por distintas iniciativas entre las que destaca la elaboración de gran parte de la falla infantil (“Un món de mostres”, de la artista Didad Dordà Benito) con materiales reciclados o reutilizados.

También se ha valorado el uso de platos y cubiertos reutilizables, que fueron un regalo de la fallera mayor 2024 a cada componente de la comisión con su nombre, y de vasos de plástico que también se reutilizan. El premio lo ha recogido el presidente Diego López, junto a representantes de la junta directiva.