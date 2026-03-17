El Ayuntamiento de Quart de Poblet impulsa el comercio con digitalización, ayudas y un aumento del 144 % en el presupuesto

El Ayuntamiento de Quart de Poblet hace balance de la evolución del tejido comercial del municipio, que confirma una tendencia sostenida de crecimiento, renovación y diversificación durante el periodo 2023-2025, con especial intensidad en el último año. Durante 2025, el comercio local ha mantenido una evolución positiva marcada por el incremento de nuevas aperturas y traspasos, así como por la adaptación a los nuevos hábitos de consumo. Este dinamismo consolida un modelo comercial basado en la proximidad, la atención personalizada y la vinculación con el entorno vecinal.

Por sectores, destacan especialmente las actividades relacionadas con el autocuidado, la belleza, el bienestar y la salud, que representan el 38,7 por ciento de las nuevas iniciativas. Les siguen los negocios vinculados al ocio y la hostelería, con un 32,26 %. También se registran crecimientos en educación (cerca del 10%), viajes (6%) y otros sectores como alimentación, automoción o servicios técnicos (3%). Esta distribución confirma la evolución hacia un modelo orientado a servicios de proximidad y experiencias de calidad.

Contacto directo con los comercios

En paralelo a la apertura de nuevos negocios, el Ayuntamiento, a través del Área de Comercio, ha reforzado su política de acompañamiento al comercio mediante visitas de bienvenida, asesoramiento técnico y acciones de contacto directo tanto con establecimientos de reciente creación como con comercios consolidados. Además, también se han entregado cheques a los autónomos y autónomas como ayuda al emprendimiento para apoyar a los proyectos empresariales impulsados en el municipio en el último año.

Entre las iniciativas desarrolladas por el Gobierno municipal, liderado por la alcaldesa Cristina Mora, destacan campañas de impacto social y sectorial como “Espai segur contra la violència de gènere”, “Ací l’oci té trellat” o acciones informativas en el ámbito de la salud, que han contado con una amplia participación del tejido comercial y han contribuido a reforzar su papel como agente de cohesión social.

Apuesta por la digitalización

La digitalización se ha consolidado como uno de los pilares estratégicos. El Portal del Comerciante cuenta ya con 260 establecimientos inscritos y se ha convertido en una herramienta clave de información, promoción y conexión. Asimismo, se han reforzado los canales digitales municipales, con un crecimiento significativo en redes sociales y la creación en 2025 de un canal específico de WhatsApp que ha mejorado la comunicación directa con el sector.

La apuesta por las redes sociales ha permitido además ampliar la visibilidad de campañas como la Tarjeta CQ+ o el 100x100 Comerç Local, incrementar la interacción con comerciantes y ciudadanía y posicionar el comercio de Quart de Poblet como un sector activo, innovador y conectado con su entorno.

Aumento del presupuesto

Este avance se enmarca en un incremento notable de los recursos destinados al comercio local durante el actual mandato. Entre 2023 y 2025, el Ayuntamiento ha duplicado la intensidad de sus políticas comerciales respecto al periodo anterior, con un aumento del 144 % en el presupuesto anual y un crecimiento significativo en programas como bonos comercio, campañas de promoción y atención a personas emprendedoras.

A nivel territorial, se observa un comportamiento positivo en las principales zonas comerciales del municipio, destacando el eje de la avenida San Onofre, Trafalgar y Padre Jesús Fernández como área de alta actividad, así como la progresiva regeneración de zonas estratégicas como el entorno del PAI Molí d’Animeta, donde se está experimentando un importante crecimiento vinculado al desarrollo residencial.

El Ayuntamiento continuará durante 2026 reforzando las políticas de apoyo, dinamización y modernización del comercio local a través de la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC), con el objetivo de seguir impulsando la competitividad, la digitalización y la sostenibilidad del sector.

Con este balance, Quart de Poblet no solo consolida su tejido comercial, sino que lo proyecta hacia el futuro como un modelo sólido, innovador y plenamente integrado en la vida social y económica del municipio.