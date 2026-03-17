La consellera de Educación en la Ofrenda de Xirivella

La Ofrenda de Xirivella contó con dos falleras de excepción. La consellera de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación de la Generalitat Valenciana, nombrada en diciembre de 2025, María del Carmen Ortí Ferre, con un traje a “l’Antiga”, y la alcaldesa de la localidad, Paqui Bartual, desfilaron juntas por las calles para entregar sus ramos a la Virgen de la Salud.

Las dos políticas populares entregan sus ramos. / Redacción Levante-EMV

Además de políticas del PP, ambas pertenecen a la comisión de Sant Antoni, y la consellera cuenta con una larga tradición familiar, como fundadores de la falla de la que sigue formando parte junto a su amiga, Paqui. En el recorrido pasaron desapercibidas entre las cientos de falleras que desfilaron en la Ofrenda.