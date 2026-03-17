Una crítica de la comisión Carrer Benemérita sobre la JLF gana el concurso de Pallassos de Cronista Vicent Beguer

Una crítica hacia la Junta Local Fallera de Torrent de la comisión Carrer Benemérita ha conseguido alzarse con el primer premio en el tradicional concurso de Pallassos que organiza todos los años Cronista Vicent Beguer. Los pallassos son ninots rellenos de paja con consignas satíricas de la realidad local, que recupera la antigua tradición precedente de las fallas en la capital de la comarca de l'Horta Sud.

La escena ganadora de Carrer Benemérita. / Redacción Levante-EMV / Comisión

La escena plantea un peculiar medallero olímpico con diferentes temas de actualidad torrentina, en el que el bronce es para la JLF que sigue valorando propuestas de las comisiones sin resolverlas, la plata para el vicepresidente de Cultura de JLF, José Gómez por la designación de jurados, mientras el oro es para el concejal de Fallas y presidente de JLF, Aitor Sánchez, ante su puesta de perfil en la reivindicación del mundo llibreter de la Comunitat Valenciana ante el cambio de bases del último concurso de Llibrets de la Generalitat Valenciana.

La plata ha sido para la falla Sant Valerià que representa a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, que vuelve al cole para aprender valenciano de la mano del concejal de Fallas y Cultura, Aitor Sánchez, que se desespera ante la actitud de la alumna que habla como quiere por qué para eso es la que más manda.

La falla Sant Valerià recoge el galardón. / Redacción Levante-EMV

El tercer premio lo ha conseguido la falla Ramón y Cajal con una escena tradicional de dos labradores reivindicando los productos agrícolas propios ante la avalancha de la entrada de productos venidos de fuera.

Las falleras mayores entregan el banderín a la comisión Ramón y Cajal. / Redacción Levante-EMV / Comisión

Acto de entrega

En esta edición la entrega de los premios se ha realizado a los pies de la falla mayor, ganadora del tercer premio de sección especial de Torrent, donde se han congregado representantes de las siete comisiones participantes y presidida por las Falleras Mayores de la comisión organizadora, Alma Gimeno y Ángela Martínez, y el presidente, Iván Cabezas.