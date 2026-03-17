La falla de Los Grupos de Benetússer, un símbolo solidario, vuelve a plantarse en 2026 tras la riada

La falla solidaria del barrio de Los Grupos de Benetússer vuelve a plantarse este 2026 convertida, un año más, en uno de los símbolos más singulares y queridos de las fiestas josefinas del municipio. El monumento, elaborado de forma artesanal y altruista por el vecino Fernando Dávila junto a su familia, alcanza ya su vigésimo octava edición y regresa, además, con una carga emocional especial, después de que en 2025 no pudiera levantarse a causa de la riada provocada por la dana de octubre de 2024.

La propuesta de este año está dedicada a la primavera y al renacer del pueblo, un mensaje muy ligado al momento que atraviesa la localidad. Gnomos, golondrinas y hormigas protagonizan una escena colorista y amable que apela a la colaboración, al cuidado del entorno y a la esperanza tras unos meses especialmente duros.

La imagen del monumento transmite precisamente ese espíritu: figuras de estética infantil, elaboradas con mimo, que convierten la falla en un espacio cercano y accesible para vecinos y visitantes.

Vertiente benéfica

Más allá de su valor artístico y festivo, esta falla destaca por su vertiente benéfica. El proyecto mantiene su esencia solidaria gracias a la venta de muñecos de papel y madera, una iniciativa con la que se contribuye a la lucha contra el cáncer y que ha consolidado este monumento como una referencia local de compromiso social dentro de las Fallas.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha subrayado la importancia de esta cita dentro del calendario fallero del municipio al señalar que, tras todo lo vivido, “es una gran alegría volver a disfrutar del monumento solidario de la familia Dávila”, poniendo en valor tanto su creatividad como “el lado más altruista” de la fiesta.

Personalidad

En un mundo fallero donde a menudo predominan la sátira y la espectacularidad, la falla solidaria de Los Grupos mantiene intacta una personalidad propia: la de un monumento levantado desde el barrio, desde la constancia y desde la voluntad de unir fiesta y solidaridad.

Su cremà está prevista para el jueves 19 de marzo, a las 19 horas, cerrando así una nueva edición de una tradición que en Benetússer es ya mucho más que una falla.