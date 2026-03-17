La Raval arrasa en Massamagrell y La Tauleta revalida oro en Moncada

Las Fallas de l'Horta Nord de 2026 ya tienen ganadores tras una plantà complicada por el viento que dejó muchos sustos, que a lo largo de la tarde del lunes, 16 de marzo, se han transformado en numerosas alegrías.

La relación de ganadores en las diferentes poblaciones es la siguiente empezando por la reedición del triunfo de la comisión Plaça Porta del Sol La Canyada, que se impuso en la categoría de Especial de Paterna.

La Canyada se pone la corona en Paterna por segundo año consecutivo

La Corona de las Fallas de Especial de Paterna han vuelto a recaer en la comisión Porta del Sol La Canyada. El artista Daivid Belenguer, de Xé que Falles, es el autor de esta obra que tiene el dulce por lema. Completaron el podio Dos de Maig y Jacinto Benavent-Alborxí, seguida de Sant Roc y Campamento.

La Canyada no ha podido hacer doblete como el año pasado. La culpable ha sido la falla Dos de Maig, cuya fallita de Ángel Navarro, que lleva por nombre, Fira de Monstres, ha subido a lo más alto del podio. Le siguieron Campamento, Sant Roc, Porta del Sol La Canyada y Jacinto Benavente-Alborxí.

Miguel Angel Montesinos

En Ingenio y Gracia, no hubo sorpresa y los ganadores de Especial también consiguieron este banderín. La Canyada en Especial , Dos de Maig en infantil.

Moncada: La Tauleta revalida su trono en el monumento grande

La Falla La Tauleta ha revalidado su trono un año más como la mejor falla de Moncada en 2026. En la categoría infantil, la Falla El Mercat le ha arrebatado el trono a Badia ha obtenido el primer premio en el año de su 40 aniversario.

En dicha categoría Palmar y Tauleta, han ocupado la segunda y la tercera posición, respectivamente. A continuación han quedado Avinguda, Tos Pelat, Les Eres, Amics de Masies, Badia y Poble. Mientras que en la Falla Gran, a la Tauleta, le han seguido Palmar en segunda posición y Mercat en tercera. La clasificación se completa con L’Avinguda, Del Poble, Amics de Masies, Les Eres, Badia y Tos Pelat.

Sin sorpresas en los premios en Puçol: Antiga Muralla y Hostalets se alzan con los máximos galardones

La plaza del Ayuntamiento de Puçol se ha vuelto a llenar de falleros y falleras para escuchar el veredicto del jurado este lunes por la tarde. Otro año más, sin sorpresas, Antiga Muralla y Hostalets han conseguido los máximos galardones, con los primeros premios en el monumento grande y en el infantil, respectivamente, los mismos resultados que el año pasado.

Primer premio fallas mayores de Puçol para Antiga Muralla. / A. P.

Los máximos representantes han recogido los banderines emocionados e ilusionados y celebrarán esta noche por todo lo alto los éxitos de este año en sus respectivos casales.

La Raval arrasa en las Fallas de Massamagrell 2026 con los principales premios

El Ayuntamiento de Massamagrell ha celebrado esta tarde los premios a los monumentos falleros de 2026 en un acto que ha reunido a las siete comisiones falleras del municipio en la Plaza de la Constitución.

La entrega de premios se ha realizado desde el balcón del ayuntamiento, donde el alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, y la concejala de Fallas, Nina Sepúlveda, han sido los encargados de anunciar los galardones ante las comisiones falleras y el público asistente.

En la categoría adulta, el primer premio ha sido para la Falla La Raval, seguida de la Falla L’Amistat en segundo lugar y la Falla El Tro en tercer puesto. El cuarto premio ha recaído en la Falla Les Casetes, el quinto en la Falla Mas de Grell, el sexto en la Falla Plaza Inmaculada y el séptimo en la Falla Rei en Jaume.

El premio de Ingenio y Gracia ha sido para la Falla El Tro, mientras que el ninot indultat ha sido concedido a la Falla La Raval.

En cuanto a los monumentos infantiles, el primer premio ha sido para la Falla La Raval, seguida de la Falla Les Casetes en segundo lugar y la Falla L’Amistat en tercer puesto. El cuarto premio ha sido para la Falla Rei en Jaume, el quinto para la Falla Plaza Inmaculada, el sexto para la Falla El Tro y el séptimo para la Falla Mas de Grell.

Lauri Volpi se corona en la categoría Especial de Fallas de Burjassot

La comisión Lauri Volpi, en lo que se refiere a monumentos, se coronó en la categoría Especial de Fallas de Burjassot. En colaboración con la Federació de Falles local, el Ayuntamiento –como jurado– acordó distinguir al casal del barrio de la Dehesa de José Carsí con el máximo galardón a su monumento mayor con el lema “Duma”. La obra tiene la firma de los hermanos Micó, conocidos en el ámbito artístico como Gotes de Foc. Además Lauri Volpi se llevó a sus vitrinas el ‘palet’ que la Generalitat otorga a la “Millor falla del municipi”.

Port Saplaya se lleva el triunfo en las fallas de Alboraia

Alboraia ya tiene ganadores de sus 2026. En monumentos mayores la vencedora ha sido la comisión de Port Saplaya, mientras que en el infantil el triunfo ha sido para Palmaret con “Amor al Art”.

Monumento de Port Saplaya ganador en Alboraia. / A. A.

Las comisiones falleras de Alboraia y los artistas falleros ya han recibido los premios de este año en un evento presidido por el alcalde, Miguel Chavarría, y la concejala de Cultura Festiva, Susana Cazorla, con la Junta Local Fallera. Las comisiones participantes en esta edición han sido Falla Port Saplaya, Falla El Palmaret, Falla del Poble d'Alboraia, Falla Miracle Nou i Cabanyal, Falla La Nova d'Alboraia, Falla Calvet, Falla Platja Patacona-Camí de Vera y Falla Rei En Jaume. La Cremà pondrá fin esta noche a las Fallas de 2026 en Alboraya.

En la categoría de monumentos grandes, el primer premio ha correspondido a la Falla Port Saplaya. La Falla El Palmaret ha obtenido el segundo premio y la Falla del Poble d'Alboraya, el tercero.

En la sección infantil, la Falla El Palmaret ha conseguido el primer premio. La Falla Port Saplaya ha recibido el segundo galardón y la Falla Miracle, Nou i Cabanyal el tercero.

El jurado de igualdad designada por el Ayuntamiento ha otorgado el Premi Igualtat i Inclusió a la Falla La Patacona en la categoría de monumentos grandes y a la Falla del Poble d'Alboraya en la categoría infantil.

El Premi a la Flama Fallera ha sido para Món Gran y el Premio a la Il·lusió Fallera para Pas a Pas.