Foios incorpora obras del escultor Paco Corell a su colección municipal para enriquecer el patrimonio cultural local

Foios da un paso más en la preservación y difusión de su patrimonio cultural con la incorporación de parte de la obra del escultor Paco Corell a la colección municipal, después de que el artista, natural del municipio, haya realizado una donación al Ayuntamiento como gesto de retorno cultural hacia su localidad de origen. La iniciativa se enmarca en un proyecto de estudio y puesta en valor de su trayectoria artística, con el objetivo de integrar este conjunto en el patrimonio público local.

El alcalde de Foios y responsable de Cultura y Patrimonio, Sergi Ruiz, ha destacado la importancia de esta incorporación, subrayando que permitirá “consolidar una colección artística de titularidad pública rica en escultura contemporánea abstracta y geométrica”, con especial presencia de obras trabajadas en hierro y acero, materiales muy vinculados al lenguaje plástico de Corell.

Creador de trayectoria sólida

La donación refuerza la identidad cultural de Foios al situar en el centro a un creador con una trayectoria sólida y reconocible, cuya producción conecta con las corrientes del arte moderno desde una sensibilidad propia y muy vinculada a la tierra valenciana. Según explica la documentación facilitada por el consistorio, a lo largo de los años Paco Corell ha desarrollado distintos vocabularios geométricos a partir del trabajo directo con el hierro, doblando, calentando, cortando y soldando planchas metálicas para construir estructuras tridimensionales en las que la geometría se fragmenta y se deconstruye.

El proceso cuenta además con el acompañamiento del mediador cultural Carles Àngel Saurí, contratado por el Ayuntamiento para documentar y estudiar las piezas, además de garantizar la calidad, representatividad y adecuación del conjunto escultórico. Saurí pone el acento en el valor pedagógico de la obra de Corell, al considerar que permite explicar principios formales de la escultura moderna vinculada al cubismo y la abstracción, con referencias a autores como Jorge Oteiza, Anthony Caro, Martín Chirino, Julio González o Francesc Badia, también nacido en Foios.

Recurso cultural permanente

El conjunto seleccionado, según el Ayuntamiento, forma un cuerpo de obra coherente que ofrece una lectura transversal de la práctica artística del escultor. Más allá de su valor expositivo, la colección está llamada a convertirse en un recurso cultural permanente para el municipio, tanto para embellecer espacios institucionales como para alimentar futuras acciones educativas y de mediación cultural.

De hecho, el uso previsto de estas obras incluye programas educativos en centros escolares, actividades con asociaciones culturales y la producción de una exposición y un catálogo dentro de la programación cultural municipal de 2026. Con esta operación, Foios no solo incorpora nuevas piezas a su patrimonio, sino que reivindica la figura de uno de sus artistas como parte de su relato cultural colectivo.