La Mancomunitat l’Horta Nord comparte experiencias sobre cultura y transformación urbana en Polonia

La Mancomunitat l’Horta Nord ha participado los días 4 y 5 de marzo en la IV reunión europea del proyecto ReCUP, celebrada en la ciudad de Bielsko-Biała (Polonia). Esta reunión de la Red Central del proyecto ReCUP, ha reunido a socios de distintos países europeos con el objetivo de avanzar en el desarrollo del proyecto y compartir experiencias sobre el uso de la cultura como herramienta de transformación urbana y social.

La delegación de la oficina de proyectos europeos de la Mancomunitat ha representado a la institución en esta cita internacional, que ha combinado sesiones de trabajo con una visita de estudio centrada en conocer iniciativas culturales y espacios urbanos innovadores, sirviendo además como espacio de intercambio de conocimiento. Bielsko-Biała, designada Capital Polaca de la Cultura 2026, ha sido ejemplo de cómo la cultura, el patrimonio y la creatividad pueden mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y dinamizar el desarrollo local.

Durante el encuentro, los socios han presentado sus respectivos Investment Plans, documentos estratégicos que definen las líneas de actuación futuras dentro del proyecto. En el caso de la Mancomunitat l’Horta Nord, este plan se orienta hacia la innovación y la puesta en valor del patrimonio cultural y territorial, en línea con los objetivos del programa europeo URBACT.

El presidente de la Mancomunitat l’Horta Nord, Fran López, ha destacado la relevancia de participar en este tipo de iniciativas: “Formar parte de proyectos europeos como ReCUP nos permite aprender de experiencias reales que están funcionando en otras ciudades y adaptarlas a nuestro territorio. La cultura no solo es identidad, también es una herramienta de cohesión social y de generación de oportunidades”.

Uno de los ejes del encuentro ha sido la visita a distintos proyectos que muestran cómo la cultura puede activar comunidades y transformar espacios urbanos. La delegación ha conocido iniciativas como el Centro de Personas Mayores, espacios culturales como Point 11 o la galería BWA, así como instituciones de referencia como el teatro Banialuka o la biblioteca Książnica Beskidzka.

Además, se han analizado proyectos de arte urbano y participación ciudadana, junto a ejemplos de integración entre cultura y entorno natural como la zona de Szyndzielnia, que combinan creatividad, territorio y bienestar social.

Por su parte, el vocal de Proyectos Europeos de la Mancomunitat l’Horta Nord, Paco Gómez, ha valorado muy positivamente la experiencia: “Esta visita nos ha permitido conocer de primera mano cómo iniciativas culturales, incluso a pequeña escala, pueden tener un gran impacto en la vida de las personas. Nos llevamos ideas muy útiles para aplicar en nuestros municipios”.

La participación en el proyecto ReCUP responde a la apuesta de la Mancomunitat l’Horta Nord por seguir aprendiendo, compartiendo experiencias y desarrollando iniciativas que aporten valor real a los municipios de la comarca. Este tipo de encuentros permiten conocer de primera mano qué está funcionando en otros territorios y trasladar esas ideas al contexto local.

Con esta participación, la Mancomunitat continúa avanzando en su trabajo para impulsar un territorio más dinámico, innovador y centrado en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.