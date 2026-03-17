La Ofrenda Floral de Torrent reúne a 28 comisiones falleras y casas regionales en un emotivo desfile a la Virgen

La parroquia de la Asunción Nuestra Señora ha sido el final de un largo recorrido en el que cerca de 7.000 falleros y falleras de Torrent han mostrado su devoción por la patrona de los valencianos. Más de 2.500 ramos de rosas rojas y blancas, principalmente, van a decorar el manto del cadafal de la Geperudeta que han diseñado els Vestidors, un grupo de 15 personas que desde hace casi 25 años realizan esta labor por la fiesta valenciana por excelencia.

Una de las comisiones falleras entrega sus ramos. / Redacción Levante-EMV

Entre ellos, matrimonios, padres, hijos, incluso nietos a los que mueve la devoción y ese amor profundo por las raíces de las tradiciones. “Mi hijo lleva desde los cinco años recogiendo ramos y colocando alguno que otro en el tapiz. Ahora ya tiene siete y sigue haciéndolo”, comenta Vicent, uno de sus componentes.

Este año ha habido un millar de ramos más, con el aumento del censo fallero que ha registrado la ciudad, a los que hay que sumar las ofrendas florales de canastillas de las comisiones que se depositan en la plaza de la Iglesia, formando un gran tapiz floral en honor a la patrona.

Alejandro y Sandra con su hija de tres meses. / Ada Dasí

Apertura del desfile

El desfile ha sido puntual y, sobre las cinco de la tarde, las 28 comisiones, acompañadas por bandas de música y tabal i dolçaina, han empezado a salir desde la Fuente de las Ranas, en la avenida El Vedat, hacia la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, junto con las casas regionales que también participan en uno de los actos más emotivos de la semana fallera. Han sido ellas las primeras en depositar sus ramos para confeccionar el manto de la Virgen.

Después, los falleros y falleras vestidos con sus mejores galas han subido al escenario comisión por comisión para cumplir con la tradición. Ha habido lloros de emoción, pero también de alegría, como el matrimonio Alejandro y Sandra, de la falla Escultor Vicente Pallardó, que llevaban por primera vez a la Ofrenda a su hija Alejandra de tres meses, vestida de fallera. “Ha sido un momento muy bonito, muy emocionante”, comenta la madre.

Dolores ha llevado su ramo a la Virgen. / Ada Dasí

También ha sido especialmente emocionante para Dolores, de 71 años, casi sin visión y con problemas de movilidad, que no le han impedido cumplir la tradición de ofrendar su ramo como hace cada año y se ha levantado de su silla de ruedas para venerar al cadafal de la Virgen. “Ella nunca falta a esta cita y tampoco a las presentaciones, las fallas le cambian la vida”, explica su hija. “Mientras pueda me voy a vestir para venir a la Ofrenda”, apunta Dolores, que fue fallera mayor de su comisión Reina Sofía en 2014.

Cerrarán la Ofrenda las falleras mayores de la ciudad, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y el concejal de Fallas, Aitor Sánchez.