Paterna impulsa 'La Plantà del Vidre' con Ecovidrio para fomentar el reciclaje de vidrio en las Fallas de 2026

Un año más, el Ayuntamiento de Paterna impulsa la campaña ‘La Plantà del Vidre’, una iniciativa desarrollada junto a Ecovidrio para promover el reciclaje de envases de vidrio durante la celebración de las Fallas 2026 entre las distintas comisiones falleras de la ciudad.

Con el objetivo de concienciar al colectivo fallero y a la ciudadanía sobre la adecuada separación de residuos, un equipo de educadores ambientales visitará los casales de Fallas durante estos días de fiesta fallera para informar sobre los beneficios ambientales del reciclaje y fomentar buenas prácticas durante las fiestas.

Promover hábitos responsables

El concejal de Servicios y Barrios, Vicente Sánchez, ha señalado que “Paterna vuelve a implicarse en esta campaña para seguir promoviendo hábitos responsables durante las Fallas y avanzar en la protección del medio ambiente, concienciando al mundo fallero y a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar, especialmente en unas fechas en las que se genera un mayor volumen de este tipo de residuos”.

A este respecto, el concejal también ha puesto en valor el esfuerzo municipal por mejorar la recogida selectiva, con 245 contenedores verdes distribuidos en el término municipal, y ha agradecido la participación de las comisiones falleras en una campaña que busca unas Fallas más sostenibles.

El reto

Dentro de la campaña, Ecovidrio vinilará los contenedores cercanos a los casales y establecerá un reto de recogida de envases de vidrio para cada municipio participante. En total, 13 localidades valencianas con tradición fallera, entre ellas, la capital de l’Horta, competirán por convertirse en el municipio más reciclador.

Aquellos municipios que superen el objetivo fijado recibirán el premio verde de Ecovidrio, mientras que las comisiones falleras que consigan reciclar 400 kilogramos o más de vidrio en su contenedor obtendrán como premio un miniglú con la imagen de la campaña entre otros galardones.