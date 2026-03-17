Torrent honra a sus mayores con un acto fallero que reconoce su papel en las Fallas

El Centro de Mayores Virgen del Olivar ha acogido el tradicional acto fallero de los centros de personas mayores de Torrent, una cita ya consolidada dentro del calendario previo a las Fallas que reconoce la participación y el espíritu fallero de las personas mayores de la ciudad.

El acto, reunió a la alcaldesa Amparo Folgado junto al concejal de Servicios Sociales, Arturo García y miembros del equipo de gobierno, las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto a sus Cortes de Honor, y usuarios de los centros de mayores ha servido para realizar el nombramiento oficial de los representantes de los centros de personas mayores para el presente ejercicio fallero.

En esta edición, los representantes elegidos han sido Rosa Alabajos Puig, del Centro de Mayores Bellido; Alfonso Sánchez Lara, del Centro de Mayores Sant Enric; y Amparo Cruz Úbeda, del Centro de Mayores Verge de l’Olivar.

Durante el acto, las máximas representantes de las Fallas de Torrent fueron las encargadas de imponer las insignias acreditativas y entregar un ramo de flores a cada uno de los representantes, en un momento especialmente emotivo que simboliza el reconocimiento al papel activo de las personas mayores en la vida festiva y social de la ciudad.

Torrent celebra el acto fallero de los centros de mayores. / A. T.

La ceremonia comenzó con la llegada de las Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor, que fueron recibidas por los representantes de los centros de mayores en un ambiente festivo amenizado con música popular valenciana. Tras la presentación de las Cortes de Honor y de las máximas representantes de las Fallas de Torrent, tuvo lugar el momento central del acto con la imposición de insignias a los representantes de los centros.

Reconocimiento al papel de los mayores en la vida de la ciudad

El concejal de Servicios Sociales, Arturo García, fue el primero en tomar la palabra para poner en valor la implicación de las personas mayores en la vida social y cultural de Torrent.

García destacó que los centros de mayores son espacios fundamentales de convivencia y participación ciudadana, señalando que “nuestros mayores son un ejemplo de participación activa en la vida de Torrent. Los centros de mayores son lugares donde se comparte experiencia, amistad y muchas ganas de seguir disfrutando de nuestras tradiciones”.

García subrayó además que este acto representa el reconocimiento a una generación que ha contribuido a construir la ciudad actual, afirmando que “las Fallas también son suyas, porque han sido parte de su vida y de la historia de nuestros barrios”.

Un homenaje a quienes han construido la ciudad

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, fue la encargada de cerrar el acto con un discurso cargado de emoción y reconocimiento hacia los mayores de la ciudad.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó el papel fundamental que han desempeñado en el desarrollo de Torrent y en la transmisión de sus tradiciones, “si hoy Torrent es la ciudad que es, se lo debemos a nuestros mayores. Ellos han levantado esta ciudad con su trabajo, su esfuerzo y su amor por Torrent, y han transmitido a las nuevas generaciones nuestras tradiciones y nuestra forma de vivir las Fallas”, señaló.

Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor, en el acto. / A. T.

Folgado quiso también dirigirse de forma especial a los representantes de los centros de mayores, agradeciendo su compromiso y su participación en la vida de la ciudad, “hoy representáis a todos vuestros compañeros y compañeras, a toda una generación que ha sabido trabajar, cuidar de sus familias y construir una ciudad mejor para los que veníamos detrás. Gracias por seguir participando, por seguir implicándoos y por demostrar que la ilusión por nuestras tradiciones no entiende de edad”, afirmó.

La alcaldesa concluyó su intervención invitando a los mayores a disfrutar intensamente de las fiestas que están a punto de comenzar, “las Fallas son emoción, recuerdos y encuentros. Disfrutad de cada momento, de cada acto y de cada sonrisa compartida. Porque las Fallas pasan rápido, pero los recuerdos que dejan duran toda la vida”, añadió.

Mascletà, cremà y merienda fallera para cerrar la jornada

Tras las intervenciones institucionales, el acto continuó con la interpretación del Himno de Torrent y del Himno de la Comunitat Valenciana, tras lo cual las Falleras Mayores de Torrent y sus Cortes de Honor se trasladaron al exterior del centro para participar en el encendido de una mascletà.

La jornada festiva finalizó con la cremà de la falla preparada para la ocasión y una merienda fallera acompañada por una xaranga, en un ambiente de convivencia y celebración entre los asistentes.

Este acto fallero de los centros de mayores constituye cada año un homenaje al papel de las personas mayores en la transmisión de las tradiciones y en la vida social de Torrent, reforzando su participación en una de las fiestas más emblemáticas de la ciudad.