Vicente Herrando Soler devuelve el éxito a la comisión Ángel del Alcázar con un monumento que critica la sociedad

Los premios siempre es uno de los momentos más esperados por las comisiones falleras y sobre el que gira la semana grande, como un reconocimiento a todo un año de trabajo y esfuerzo. Detrás de ellos, además de la comisión, están los artistas falleros que dejan su huella característica en sus monumentos. Apostar por uno u otro es cuestión de gustos, aunque la fidelidad suele estar muy presente en el mundo fallero.

El artista Vicente Herrando Soler ha aupado al primer premio a la comisión Ángel del Alcázar de Torrent, que no conseguía subirse a lo alto del podio desde hace más de una década, aún así ha seguido confiando en él.

El lema de este año está relacionada con la expresión valenciana: “quins elements!”, utilizada de forma irónica para referirse a personas que llaman la atención por su comportamiento, sus ocurrencias o sus exageraciones. En clave fallera, el monumento plantea una crítica satírica a los “personajes” de la sociedad actual, es decir, a todos esos comportamientos que provocan sorpresa, indignación o risa en la vida cotidiana.

El ninot central representa una mujer, sobre una especie de olas en varios tonos de azul y con el reflejo del agua sobre su cuerpo, perfectamente creado. El riesgo llega de la mano de un faro tumbado que se ilumina, y de una rosa de los vientos que tiene en su cabeza el cuerpo central.

Falla infantil en Torrent

La fallita de Cronista Vicente Beguer, es obra de Marta Póvez López, y tiene como elemento central el ombligo, representado de manera divertida y simbólica. La escena principal muestra una mujer embarazada comiendo una naranja, mientras que el bebé dentro del vientre también aparece comiendo naranja. Además, destaca su carácter inclusivo con pictogramas que explican la falla infantil.

Este año ha dado la casualidad que dos comisiones de especial han confiado en ScabutxArt, con sus colores y ninots característicos. La Plaça de Sant Roc se ha quedado con un notable segundo premio con este artista, mientras que Antonio Pardo no ha tenido tanta suerte y este año no ha subido al podio.

La falla infantil de la comisión Cronista Vicente Beguer. / Ada Dasí

Comisiones ganadoras en Paterna

En Paterna, la comisión Plaça Porta del Sol–La Canyada ha vuelto a alzarse con el primer premio de la sección Especial en las Fallas del municipio, de la mano del artista Deivid Belenguer, del taller Xé que Falles, y una temática centrada en el mundo de los dulces. El segundo puesto ha sido para la falla Dos de Maig, mientras que el tercer lugar lo ha ocupado Jacinto Benavente–Alborxí. El resto de la clasificación la completan Sant Roc y Campamento.

El monumento de la falla Plaça Porta del Sol–La Canyada. / Laura Florentino

Sin embargo, la comisión de La Canyada no ha logrado repetir el doblete del pasado año. En la categoría infantil, el primer premio ha sido para la falla Dos de Maig con el monumento realizado por el artista Ángel Navarro, titulado “Fira de Monstres”. Tras ella se han situado Campamento, Sant Roc, Porta del Sol–La Canyada y Jacinto Benavente–Alborxí.

La fallita de Dos de Maig realizadoapor el artista Ángel Navarro. / Laura Florentino

En el apartado de Ingenio y Gracia tampoco ha habido sorpresas, ya que los monumentos ganadores de la sección Especial han repetido triunfo en esta categoría: La Canyada en fallas grandes y Dos de Maig en infantiles.