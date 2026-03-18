Un detenido y un juicio rápido tras la agresión al presidente de la comisión Sant Roc de Paterna por un conflicto en el casal

La peor cara de las Fallas, son si duda los altercados que en su mayoría se producen por gente ajena a las comisiones. En este caso la peor parte se la ha llevado la comisión Sant Roc de Paterna. El primer día de Fallas, el 15 de marzo, el presidente sufrió una dura agresión en la boca, que requirió atención sanitaria, al igual que a otra fallera de esa misma comisión, que acabó con un fuerte hematoma en el ojo.

La trifulca acabó con un detenido y un juicio rápido que se celebrará este próximo lunes. El origen, la prohibición de entrar al baño privado de los falleros en el casal. Según fuentes de la comisión, una mujer quería entrar al baño y desde la falla le dijeron que para los no falleros habían aseos portátiles en la calle disponibles, algo que no sentó bien a su pareja que propinó un puñetazo al presidente de dicha comisión, provocándole un corte en la boca que ha requerido de puntos de sutura, y también a otra fallera, con otro golpe en el ojo. El agresor acabó siendo detenido, después de una denuncia en la Policía Nacional, por parte de los dos agredidos, que el lunes tiene juicio. Además, se da la circunstancia que el detenido está federado en artes marciales, y eso agrava su delito.

Un hecho que no ha sido aislado. Durante estos días han habido otros dos altercados, de menos calado, pero que ha obligado a la Junta Local Fallera de Paterna a emitir un comunicado condenando la violencia. Los dos se produjeron este martes 17 de marzo. Por una parte en el Molí, donde un grupo de adolescentes empezó a gritar y montar alboroto dentro de la carpa fallera, y cuando se les pidió que salieron empezaron a increpar a los miembros de la comisión. Y por otro lado, durante la verbena de este martes por la noche en la falla de l'Amistat, otro grupo empezó a lanzar dentro de la carpa "femelletas", un tipo de artefactos pirotécnicos que, junto con los cohetes y los coetons, se disparan de forma tradicional en los diferentes actos de fuego de la ciudad, sobre todo en las semana de la Cordà. Los falleros recriminaron a los "pirotécnicos" improvisados ante el peligro de incendio de la carpa, y al final tuvo que acudir la Policía Local.

Comunicado de la JLF de Paterna

"Desde la Junta Local Fallera de Paterna, queremos manifestar nuestra más firme condena ante las diferentes agresiones que se han producido en diversos casales falleros de Paterna durante estos días de Fallas.

Las Fallas son sinónimo de convivencia, alegría, tradición y respeto. No podemos permitir que actos violentos empañen unas fiestas que siempre han sido espacio de hermandad y unión entre vecinos y vecinas.

Estos comportamientos son totalmente incompatibles con los valores falleros y con la imagen de nuestro pueblo.

Mostramos todo nuestro apoyo a las personas afectadas y a los casales que han sufrido estas situaciones, y hacemos un llamamiento a la responsabilidad colectiva para que entre todas y todos garanticemos unas fallas seguras y respetuosas.

Instamos a la ciudadanía a disfrutar de las Fallas con civismo, tolerancia y respeto, porque todas y todos queremos vivir unas fiestas tranquilas, sin violencia y llenas de convivencia.

Paterna no se merece estos hechos. Defendamos nuestras Fallas desde el respeto y la convivencia".