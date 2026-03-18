Vaivén
Curioso homenaje de la Terremoto de Alcorcón a las Fallas, el Valencia CF y Levante UD en Picanya
La artista llegó a Picanya junto al resto de concursantes a reconstruir una de las casas devastadas por la dana
Solo la Terremoto de Alcorcón es capaz de unir un homenaje a las Fallas, al Valencia CF y al Levante UD y hacerlo de una forma tan histriónica y sorprendente. La artista tuvo la gran idea de llevar un vestido, mitad blanco, mitad granota, con el escudo de ambos equipos, y acompañarlo con un moño de fallera, con los rodetes tintados con los colores de la senyera, azul, amarillo y rojo. Y además todo ello por una buena causa.
El equipo de Decomasters se acercó en su último programa hasta Picanya, a la zona mas devastada junto al barranco del Poyo tras la dana. Los decoradores transformarán varias zonas estratégicas de la oficina de una empresa dedicada a la sostenibilidad. Los equipos unieron fuerzas para ayudar y transformar dos viviendas que acabaron destrozadas por la fuerza del agua, todo ello, con un presupuesto de 2.000 euros por proyecto.
Además, tuvieron una anfitriona de lujo, Patry Montero, la presentadora que nació y se crió en València y regresara su tierra le despertó muchas emociones, como ella mismo dijo en redes sociales:
"València es la ciudad donde nací y me crié, y volver allí para algo así removió muchas cosas por dentro. Durante la grabación vinieron a verme mi padre, unos amigos… y también me encontré con vecinos de mi barrio de toda la vida. Mi casa estaba al otro lado del río y por suerte nos libramos, pero verles allí fue muy emocionante. Quiero hacer una mención muy especial @laterremotodealcorcon , por el homenaje tan bonito que nos regaló a todos los valencianos. Gracias de corazón. Eres muy grande Terre", señalaba.
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