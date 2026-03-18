Hartazgo en Alfafar por una nueva avería en las barreras del paso a nivel

Hartazgo, es ya la sensación tanto de los vecinos de Alfafar como del ayuntamiento cuando ven que una y otra vez se repite la misma historia en el paso a nivel: las barreras se averían y se quedan arriba, lo que es un peligro para la seguridad tanto de vehículos como de personas, teniendo en cuenta la cantidad de tráfico tanto de vehículos como peatonal en un lugar que es un paso habitual a lugares como el centro de salud, el consistorio o los colegios.

Esto obliga al Ayuntamiento de Alfafar a tener que mandar una patrulla de agentes al paso a nivel hasta que se repare la avería para controlar el tráfico y asegurarse de que no pasen cuando un tren está circulando. Todo un contratiempo cuando se trata de un municipio inmerso en las Fallas donde eventos como los pasacalles falleros típicos de ofrendas o premios, requieren de una vigilancia extra. Eso es lo que ha pasado, de forma consecutiva este martes por la noche y miércoles por la mañana, lo que ha acabado por desesperar al alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara: "Con la fallas en la calle y doblando turnos de policía, y encima tenemos que mandar agentes a vigilar las vías", señala.

Sin contestación

La realidad es que el alcalde ya pidió a Adif asumiera el coste de las horas de la Policía por vigilar el paso a nivel cuando se avería, después de reunirse con el comisario y estimar más o menos a cuánto se elevaría en euros este operativo. Sin embargo, después de comunicar esta decisión a la administración del Estado competente de las vías, Adsuara asegura que no ha habido ningún tipo de comunicación. Tampoco sobre las alegaciones presentadas al proyecto del túnel ciclopeatonal aprobado por Adif para sustituir el paso a nivel en Alfafar, al que se oponen los ayuntamientos implicados y la Generalitat Valenciana, sobre todo por ser inundable.

Un técnico de Adif solucionando la avería de las barreras del paso a nivel en Alfafar. / A.A.

Unas averías que no solo perjudican a Alfafar, Sedaví y Benetússer, también a los de las Líneas C1 y C2 de Cercanías, ya que cuando hay averías los trenes deben reducir al mínimo la velocidad cuando pasan por el paso a nivel, lo que sin duda aumenta el tiempo de recorrido y provoca retrasos, lo que se agrave con la decisión del Gobierno y del Ayuntamiento de Valencia de interrumpir la circulación de 13 a 15 horas por las mascletaes, lo que hace que los trenes previos vengan repletos. Una disminución de velocidad que lleva aparejado el "temido" pitido para los vecinos del entorno del paso a nivel, que se vuelven insoportables cuando circulan más de 200 trenes diarios, como vienen denunciando desde la Plataforma por el soterramiento de las vías en Alfafar-Sedaví-Benetússer.