Ofrenda
Paterna celebra la Ofrenda a la Virgen más multitudinaria de los últimos años
La Falla L’Amistat abrió la Ofrenda en Paterna, mientras que las comisiones Enric Valor y Jacinto Benavente-Alborxí cerraron el desfile, con la presencia de las Falleras Mayores y autoridades locales
El municipio de Paterna celebró el pasado 17 de marzo uno de los actos más emotivos y concurridos de sus fallas con la tradicional Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, que ha reunido a miles de falleros y falleras en una de las ediciones más multitudinarias de los últimos años.
El desfile, iniciado desde la avenida Vicente Mortes y finalizado en la Plaza del Pueblo, ha estado marcado por la devoción y el ambiente festivo. Como novedad, este año se ha estrenado el cadafal de la Virgen, restaurado gracias a una subvención municipal al Grupo de Vestidores. El manto floral, de estilo andaluz, se ha confeccionado con más de 2.000 ramos de claveles rojos y blancos aportados por las 19 comisiones falleras, casas regionales y Falleras Mayores.
Siguiendo el orden establecido por la Junta Local Fallera, la Falla L’Amistat ha abierto la Ofrenda, mientras que las comisiones Enric Valor y Jacinto Benavente-Alborxí han cerrado el desfile. El momento culminante ha llegado con la entrada de las Falleras Mayores de Paterna, Rocío Navarro y Celia Ballesteros, acompañadas por sus Cortes de Honor, el alcalde Juan Antonio Sagredo, la concejala de Fallas, Andrea López, y la presidenta de la Junta Local Fallera, Amparo Giménez.
Actos de fuego y recta final de las fiestas
Las fallas continúan en su recta final con los tradicionales actos de pólvora. Hoy, 18 de marzo, tendrá lugar la Nit del Foc a las 23:59 horas, mientras que mañana, festividad de San José, se celebrará la Gran Mascletà a las 14:30 horas en el Parc Central.
La jornada del 19 de marzo incluirá también la misa en honor a San José en la iglesia de San Pedro Apóstol, antes de dar paso por la noche a la esperada Cremà de los monumentos, que pondrá el broche final a las fiestas josefinas en la ciudad.
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