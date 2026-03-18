Paterna celebra la Ofrenda a la Virgen más multitudinaria de los últimos años

El municipio de Paterna celebró el pasado 17 de marzo uno de los actos más emotivos y concurridos de sus fallas con la tradicional Ofrenda a la Virgen de los Desamparados, que ha reunido a miles de falleros y falleras en una de las ediciones más multitudinarias de los últimos años.

El desfile, iniciado desde la avenida Vicente Mortes y finalizado en la Plaza del Pueblo, ha estado marcado por la devoción y el ambiente festivo. Como novedad, este año se ha estrenado el cadafal de la Virgen, restaurado gracias a una subvención municipal al Grupo de Vestidores. El manto floral, de estilo andaluz, se ha confeccionado con más de 2.000 ramos de claveles rojos y blancos aportados por las 19 comisiones falleras, casas regionales y Falleras Mayores.

Sagredo, la concejala Andrea López y las Falleras Mayores de Paterna durante la Ofrenda. / A. Paterna

Siguiendo el orden establecido por la Junta Local Fallera, la Falla L’Amistat ha abierto la Ofrenda, mientras que las comisiones Enric Valor y Jacinto Benavente-Alborxí han cerrado el desfile. El momento culminante ha llegado con la entrada de las Falleras Mayores de Paterna, Rocío Navarro y Celia Ballesteros, acompañadas por sus Cortes de Honor, el alcalde Juan Antonio Sagredo, la concejala de Fallas, Andrea López, y la presidenta de la Junta Local Fallera, Amparo Giménez.

Actos de fuego y recta final de las fiestas

Las fallas continúan en su recta final con los tradicionales actos de pólvora. Hoy, 18 de marzo, tendrá lugar la Nit del Foc a las 23:59 horas, mientras que mañana, festividad de San José, se celebrará la Gran Mascletà a las 14:30 horas en el Parc Central.

Celebración de la tradicional ofrenda fallera a la Virgen de los Desamparados 2026 en Paterna. / A. Paterna

La jornada del 19 de marzo incluirá también la misa en honor a San José en la iglesia de San Pedro Apóstol, antes de dar paso por la noche a la esperada Cremà de los monumentos, que pondrá el broche final a las fiestas josefinas en la ciudad.