Sagredo, el senador fallero

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha hecho gala de su "sentiment faller" acudiendo al Senado con un blusón y el pañuelo de la falla Alborxí. Este gesto es un guiño a los "tres presidentes mosqueteros" de la comisión local, porque en esta ocasión y, por primera vez, como reconoce el senador en su post, "me voy a perder la Ofrenda de Alborxí", pero ha querido que esté representada de este modo en la Cámara Alta.

En la foto publicada en sus redes, los comentarios agradecen el gesto del alcalde y desde la cuenta oficial de la comisión local lo dejan claro: "te perdonamos". En uno de los comentarios otro senador, Antonio Martínez, comenta en tono jocoso que en el Senado, "nos tiene fritos con su ciudad, sus tradiciones y sus gentes", en referencia a Sagredo, para añadir que Paterna "está en las mejores manos".