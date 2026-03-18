Vaivén
Sagredo, el senador fallero
El alcalde de Paterna acude a la Cámara Alta vestido con un blusón y pañuelo fallero de la comisión paternera Alborxí
El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha hecho gala de su "sentiment faller" acudiendo al Senado con un blusón y el pañuelo de la falla Alborxí. Este gesto es un guiño a los "tres presidentes mosqueteros" de la comisión local, porque en esta ocasión y, por primera vez, como reconoce el senador en su post, "me voy a perder la Ofrenda de Alborxí", pero ha querido que esté representada de este modo en la Cámara Alta.
En la foto publicada en sus redes, los comentarios agradecen el gesto del alcalde y desde la cuenta oficial de la comisión local lo dejan claro: "te perdonamos". En uno de los comentarios otro senador, Antonio Martínez, comenta en tono jocoso que en el Senado, "nos tiene fritos con su ciudad, sus tradiciones y sus gentes", en referencia a Sagredo, para añadir que Paterna "está en las mejores manos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Listado completo de los premios de las fallas de València 2026
- Juan Roig: 'Hay que obtener más recursos de los turistas que vienen a las Fallas
- Convento Jerusalén tiene la mejor falla de Valencia de 2026
- La Ofrenda de las Fallas 2026, en directo: Sigue el desfile de este martes 17 de marzo
- La Ofrenda de Fallas en València 2026: horario y recorrido de las fallas
- Ofrenda 2026: Todas las imágenes del 17 de marzo
- Herido en estado crítico un niño de dos años tras caer al vacío desde un cuarto piso en Catarroja al escuchar la música de una falla
- L’Harmonia logra el doblete y se corona como la gran vencedora de las fallas de Riba-roja de Túria