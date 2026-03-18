Los Vestidors de Catarroja rinden homenaje a las comisiones locales con un diseño floral en el manto de la Virgen

El manto de la Virgen de los Desamparados de Catarroja se llenará este jueves de claveles blancos, rosas y naranjas para dar forma al lema 'Units pel mateix sentiment: l'amor a les falles'. Els Vestidors quieren trasladar este mensaje con el diseño de este año, dedicado a las 10 comisiones locales, que estarán representadas en la parte trasera del cadafal con sus escudos y sus colores característicos.

Los cerca de 2.000 falleras y falleros que llevarán sus ramos a la Geperudeta dejarán este mensaje en el cadafal de la plaza Mayor al que se venera, con una imagen renovada de la Virgen por los artistas falleros Ceballos y Sanabria, tras los destrozos ocasionados por la dana.

Este año, la Mare de Déu ya está completa con el niño en sus brazos, que el año pasado fue sustituido por un corazón con la Senyera, la mano y los inocentes a sus pies, tal y como se recuerda en ofrendas anteriores a la tragedia.

Els Vestidors preparan a la Virgen para la Ofrenda. / Redacción Levante-EMV

También relacionado con el "sentiment faller" y 15 meses después de la riada que asoló el municipio, los Vestidors explican que este diseño "simboliza la unión de todas las fallas de nuestro pueblo bajo el árbol de la vida". "Las ramas que nacen del mismo simbolizan cada una de las 10 comisiones, que, como cada año, nos unimos para hacer de nuestras fallas una gran fiesta", concluyen.

Esta tarde, a partir de las seis y media, la Plaza Mayor recuperará su esplendor como centro neurálgico de la fiesta y los falleros y falleras volverán a pisar la alfombra roja para cumplir con la tradición y devoción por la Mare de Deú.