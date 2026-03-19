Benetússer quema su primera falla
La falla solidaria del barrio de Los Grupos, elaborada por Fernando Dávila, volvió a plantarse en Benetússer este 2026, tras no poder hacerlo en 2025 por la riada de 2024.
Benetússer ha quemado su primera falla. En este caso se trata del monumento elaborado de forma artesanal por el vecino del barrio de los Grupos, Fernando Dávila, que siempre es la primera en encender la mecha, en este caso a las 19 horas.
A las 20 horas empezarán la "cremà" de las fallitas infantiles.
La falla solidaria del barrio de Los Grupos de Benetússer volvió a plantarse este 2026 convertida, un año más, en uno de los símbolos más singulares y queridos de las fiestas josefinas del municipio.
En 2025 no pudo plantarse por la dana
El monumento, elaborado de forma artesanal y altruista por el vecino Fernando junto a su familia, alcanzó ya su vigésimo octava edición y regresó, además, con una carga emocional especial, después de que en 2025 no pudiera levantarse a causa de la riada provocada por la dana de octubre de 2024.
La propuesta de este año estaba dedicada a la primavera y al renacer del pueblo, un mensaje muy ligado al momento que atraviesa la localidad. Gnomos, golondrinas y hormigas protagonizaban una escena colorista y amable que apela a la colaboración, al cuidado del entorno y a la esperanza tras unos meses especialmente duros. Ya han sido consumidos por las llamas.
Esencia solidaria
El proyecto mantiene su esencia solidaria gracias a la venta de muñecos de papel y madera, una iniciativa con la que se contribuye a la lucha contra el cáncer y que ha consolidado este monumento como una referencia local de compromiso social dentro de las Fallas.
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