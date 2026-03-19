Las fallas de l'Horta más inclusivas que nunca

En pleno siglo XXI y un desarrollo extremo de la tecnología era preciso que las fallas, Patrimonio de la Humanidad, dieran un paso al frente para todo el mundo, sin distinciones, pudieran disfrutar de ellas. Este año son innumerables las comisiones que han apostado por unos monumentos más accesibles e inclusivos de diferentes formas como incorporando pictogramas, escribiendo los versos en braille o insertando códigos QR, que han sido los recursos más utilizados para conseguir hablar en un mismo lenguaje universal.

El Ayuntamiento de Torrent se ha sumado a esta universalidad y ha creado, por primera vez, y de modo institucional una ruta fallera inclusiva, bajo el paraguas de las Concejalías de Fallas y Bienestar Social. El objetivo ha sido el de convertir la fiesta fallera en un espacio todavía más abierto, accesible y participativo para todas las personas, independientemente de sus capacidades o necesidades de comprensión.

La falla Ramón y Cajal de Torrent, incluida en la ruta inclusiva. / Ada Dasí

Las fallas participantes solo han tenido que incorporar adaptaciones para mejorar la accesibilidad de sus escenas y mensajes. Como por ejemplo, un libro en braille en la falla Avinguda ha permitido que las personas invidentes tengan acceso a los versos con la explicación de la falla, o que también, a través de un código QR puedan escuchar la del monumento infantil de La Ermita.

Después de esta primera experiencia, desde el Ayuntamiento aseguran que la intención es consolidarla en futuras ediciones, fomentando que cada vez más comisiones falleras incorporen medidas de accesibilidad en sus monumentos.

El Alfafar, la Falla Parque Alcosa vuelve a ser referencia. Tanto el monumento infantil "Artesanies" de Juanjo Salom como el grande "Expoliació" de Enrique y Mario Cardells, han apostado por la incorporación de pictogramas y la descripción en braile para que todos y todas, puedan disfrutar de las fallas en las mismas condiciones. Y es que es importante que conozcan los más pequeños el lema de la falla Infantil, donde se pueden encontrar muchas curiosidades, tradiciones y herencias familiares."Muchos de estos oficios se están perdiendo con el paso del tiempo por eso hemos querido homenajear con la intención de que sigan conservándose y aprender a valorarlos. En ocasiones se piensa que hay oficios de chicos o chicas , nos ensaya que no hay oficios de chicos o de chicas que cada uno puede elegir a qué se quiere dedicar", señalan desde la comisión.

Pictogramas y descripción en braile en el monumento infantil de Parque Alcosa. / L-EMV

En Xirivella, la Falla de Sant Antoni ha apostado también por la inclusión, y fueron los propios representantes infantiles, Zoe Diaz Mayoral y Darío Espejel Redondo los encargados de poner los pictogramas en el monumento infantil, para favorecer el entendimiento y comprensión para los ninos y niñas con autismo, especialmente.

La capital de l'Horta Nord, Paterna, como otra iniciativa institucional, también ha vuelto a incorporar pictogramas en sus fallas municipales para hacerlas más comprensibles e inclusivas. Este es el segundo año consecutivo en el que desarrolla esta iniciativa, en colaboración con Patronato Intermunicipal Francisco Esteve, para acercar la fiesta a todas las personas, especialmente a quienes presentan dificultades de comprensión lectora o diversidad cognitiva. La teniente alcalde de Garantía Social, Igualdad y Tradiciones, Isabel Segura, afirma que “queremos que las Fallas sean una fiesta para todas y todos, sin barreras. La incorporación de pictogramas en los monumentos municipales es un paso más hacia una ciudad más inclusiva, donde la cultura y las tradiciones vinculadas al impacto visual del humor, el ingenio y el arte puedan ser disfrutadas en igualdad de condiciones”.