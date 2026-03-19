Las Fallas de Torrent critican con humor la actualidad local y el "juego de las sillas" político

La crítica social expresada a través del humor y la sátira es una de las características intrínsecas de las fallas. Lejos de limitarse al ingenio festivo, las Fallas de Torrent vuelven a convertirse este año en un fiel reflejo de la actualidad local.

Los monumentos plantados por gran parte de las comisiones, sobre todo en sección especial, ofrecen una mirada crítica, en clave irónica, sobre los principales temas que marcan la vida política y social del municipio, en especial de los "juegos de sillas" de los partidos políticos. Un paseo atento por las calles permite tomar el pulso a las preocupaciones, debates y comentarios que circulan entre la ciudadanía de la capital de l’Horta Sud.

El ninot que representa a Guillermo Alonso del real en la falla Plaça de Sant Roc. / Ada Dasí

El hospital “fantasma” sigue apareciendo como una de las críticas más repetidas, pero a ella se suman los contenedores y la tasa del basurazo, como refleja el monumento dedicado a “Circustàncies torrentines” de Sant Valerià, junto con el soterramiento de las vías que nunca llega. La celebración del Año Nuevo chino en Torrent le ha quitado protagonismo en esta ocasión a la mascota del chocolate, Bollet, que solo sale de refilón en una escena de Ángel del Alcázar.

Crítica política

En cuanto a los políticos, no se salva ni uno en imágenes y leyendas que dejan entrever los entresijos de la política local, aunque con pocos ninots caracterizados con respecto a otros años. Amparo Folgado es la cabeza de cartel con su gobierno en minoría, caracterizada como pirata en la falla Avinguda, de Gran Showman, en Sant Valerià, o de sirena en Ángel del Alcàzar. En Carrer Benemérita le dan un billete “solo de ida” para un paraíso caribeño por el “fin de mandato”.

El viaje del Imserso de Jesús Ros en la falla Ángel del Alcázar. / Ada Dasí

A Folgado, le suele acompañar Jesús Ros, a quien hacen referencia con versos ácidos sobre su posible jubilación y con la cesión del testigo a alguno de sus concejales que se postulan como sucesor del “Rochano”. En el monumento de Carrer Benemérita, por 499 euros, Ros viaja con el Imserso.

Relacionado con el PSPV y traspasando las fronteras de la ciudad, para la mirada crítica de las fallas no ha pasado desapercibida la “amistad” entre Ros y el torrentino Ábalos, representado en un ninot de la falla Plaça de Sant Roc.

Folgado y Guillermo se reparten el protagonismo en Sant Valerià. / Ada Dasí

El que ha llegado para quedarse en las escenas falleras es el exconcejal de Vox, Guillermo Alonso del Real, que incluso aparece caracterizado en un ninot de la Plaza de Sant Roc, donde busca “enchufarse” y se satiriza con la posible moción de censura que se planteó pero no llegó ni a materializarse. En Ángel del Alcázar le dan unas “vacaciones a todo lujo” e ironizan con que el edil “ni está en la oposición, ni en el gobierno”.

Tampoco se escapa de la crítica Compromís y la “guerra interna” que se ha instalado en el grupo municipal con un conflicto abierto entre Xavier Martí y María Jesús Herrada, a la que en la falla de Sant Valerià califican de la “primera santa mártir de Compromís”.

Sant Valerià gana el Premio a la crítica de política local que otorga Compromís-Podem-EU La falla Sant Valerià se ha alzado con el banderín de los Premios Pebrera que otorga el grupo municipal Compromís-Podemos-Esquerra Unida a los monumentos que incluyen crítica a la política local. Su portavoz, Xavier Martí, ha destacado que todas las fallas de 2026 que han incluido la política torrentina "representan momentos y dedicatorias ácidas tanto para los partidos locales, como para las personas que los representan". El jurado, compuesto por seis miembros de la coalición municipal, ha otorgado el premio a Sant Valerià por su extensa crítica política local, que en palabras de Martí destaca para ser incisiva e imparcial: “nos ha dedicado frases y momentos satíricos con mucha 'pebrera' a todos los miembros y partidos del ayuntamiento por igual, no nos me escapado nadie, y esto es el que realmente valora el premio que otorgamos”. El portavoz de la coalición valencianista y de izquierdas ha explicado que el premio consiste en unos lotes de regalos para las falleras y los falleros infantiles de la comisión galardonada, en forma de juegos infantiles y libros editados en valenciano, dado que la dotación económica no está contemplada en la legislación de funcionamiento de los grupos municipales.

Otros temas

La falla de la Ermita va más allá y con un trono vacío ambientado en África representa el “juego de sillas” que se mueve en la política local, mientras que en el monumento de la falla Plaça de Sant Roc, dan consejos para “prevenir un cortocircuito”.

El ninot dedicado a Ábalos en la falla Plaça de Sant Roc. / Ada Dasí

La crítica a la Junta Local Fallera y la elección de los jurados también es una constante en los monumentos, que no ha cambiado respecto al año pasado y que, al parecer, las comisiones locales pretenden quemar con el fuego purificador.

El máximo galardón de la crítica local otorgado por el medio de comunicación La Opinión de Torrent fue este año para la falla Carrer Benemérita, el segundo para Plaça de Sant Roc y el tercero para Sant Valerià.