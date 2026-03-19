Fallas 2026
Torrent rinde homenaje a San José con danzas y la participación de las falleras mayores de 2026
Torrent celebró el homenaje a San José con danzas y un recorrido que reunió a falleros, autoridades y vecinos en la tarde del 18 de marzo, víspera de la festividad
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Torrent volvió a rendir homenaje a San José con uno de los actos más arraigados del programa festivo, en la tarde del 18 de marzo previa al día grande de la festividad fallera que culminará esta noche con la cremà.
A las 18:00 horas, partía desde la parroquia de San José la imagen del santo patrón, iniciando un recorrido acompañado por representantes falleros, autoridades municipales y numerosos vecinos.
La comitiva avanzó hasta la plaza de la Unió Musical de Torrent, donde se celebraron las tradicionales danzas en honor a San José, un acto que volvió a llenar de música y color el corazón de la ciudad y que cada año simboliza el vínculo entre la cultura popular valenciana y la devoción al patrón de los carpinteros.
Participación de las falleras mayores Andrea y Sara
Andrea Adelantado y Sara Magán, Falleras Mayores de Torrent 2026 y sus Cortes de Honor, acompañadas por el concejal de Fallas y presidente de Junta Local Fallera, Aitor Sánchez, junto a miembros del equipo de gobierno y de Junta Local Fallera, participaron activamente en este homenaje que congregó a centenares de personas a lo largo del recorrido.
Grupos de baile
El acto contó también con la participación de grupos de baile el Ball de Torrent y el l’U i Dos, que ofrecieron diferentes interpretaciones de dansaes valencianas, contribuyendo a convertir la plaza en un auténtico escenario de cultura popular y tradición.
El homenaje concluyó entre aplausos y vítores al patrón, que volvió tras un castillo de fuegos acompañado por los participantes, fieles y público hasta la iglesia cercana en la Avinguda al Vedat, en una jornada que volvió a demostrar el profundo arraigo de esta celebración dentro de las Fallas torrentinas.
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