La misa, el homenaje al Granerer y la mascletá completan la última gran matinal de Fallas en Torrent

La última matinal de las Fallas de 2026 de Torrent ha estado repleta de actividad. Este jueves 19 de marzo, día grande de las Fallas, Torrent ha comenzado la jornada con la misa en honor a San José celebrada a las 12:00 horas en la parroquia del mismo nombre, en la que han participado las Falleras Mayores de Torrent 2026 y sus Cortes de Honor, junto a la alcaldesa Amparo Folgado, el concejal de Fallas, Aitor Sánchez y miembros del equipo de gobierno y del consistorio, junto a miembros de Junta Local Fallera. Durante la celebración de la misa, las Falleras Mayores de Torrent 2026 realizaron una emotiva ofrenda floral a San José, patrón de las Fallas.

La Fallera Mayor de Torrent entrrega su ramo al párroco durante la Misa de San José. / A.T.

Tras la ceremonia religiosa, la comitiva se ha trasladado hasta la escultura del Granerer, situada en la plaza de les Corts Valencianes, donde se ha celebrado el tradicional homenaje al fallero.

Durante el acto se ha realizado la ofrenda de una corona de laurel al pie del monumento, en reconocimiento a todas las personas que, generación tras generación, han contribuido a mantener viva la fiesta de las Fallas en Torrent. Este homenaje, cargado de simbolismo, recuerda el esfuerzo colectivo de los falleros y el legado cultural que representa la figura del Granerer para la ciudad.

Las Falleras Mayores junto a la alcaldesa y el edil de Fallas, depositan una corona de laurel en homenaje la Granerer. / A.T.

El monumento al Granerer, obra del escultor Rafael Pi Belda, se erigió como tributo en 1999, a uno de los oficios tradicionales de Torrent, el de los artesanos que fabricaban escobas con palma procedente de la Serra Perenxisa y que durante siglos formó parte de la identidad económica y social del municipio.

La última mascletà de las Fallas vuelve a hacer vibrar Torrent

La mañana festiva ha continuado con uno de los momentos más esperados del calendario fallero: la última mascletà de las Fallas 2026, disparada a las 14:30 horas en la plaza del Bisbe Benlloch por la prestigiosa pirotecnia Hermanos Caballer.

Las Falleras Mayores de Torrent con el pirotecnic de Hermanos caballer encargado de la última mascletá. / A.T.

Miles de personas se han congregado en la plaza y en las calles adyacentes para presenciar este espectáculo pirotécnico que ha puesto el broche final al ciclo de mascletàs de estas fiestas. Desde el balcón del Ayuntamiento, las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán han dado la tradicional orden al pirotécnico para iniciar el disparo, que ha combinado potentes secuencias terrestres, efectos aéreos y un cierre final atronador que ha arrancado los aplausos del público.

La Avenida llena para presenciar laúltima mascletá en Torrent. / A.T.

La mascletà ha vuelto a demostrar la capacidad de la pólvora para emocionar y unir a falleros y visitantes en torno a una de las expresiones más representativas de la cultura festiva valenciana.

La mascletá del 19 de marzo ha contado con la colaboración y el patrocinio de las empresas Caixa Popular, Family Cash, FCC, Hidraqua, Aigües de l’Horta, Pinturas Juan Carlos Jiménez y DCV Multiservicios, a los que desde el ayuntamiento se les ha agradecido, un año más, su apuesta decidida por apoyar el calendario pirotécnico de las Fallas 2026 de Torrent, que tanto supone para el mantenimiento de nuestras tradiciones e identidad de la ciudad.