Pistoletazo de salida a la 'cremà' de las Fallas 2026 en l'Horta

Las fallas de 2026 en l`Horta han empezado a hacer historia con la 'cremà' de los primeros monumentos infantiles en las diferentes poblaciones de la comarca. Se pone así fin a unos días intensos en emociones con todo tipo de actos: vistosos pasacalles, alegres desfiles, ofrendas, orquestas, citas culinarias y mucha pirotecnia.

Esa cita con las llamas ha llegado precedido de ese momento tan especial para las falleras mayores, como es escoger un ninot de recuerdo de ese año inolvidable.

Paiporta y Catarroja

Tras la llegada de los dispositivos de bomberos han empezado la cremà oficial en diferentes poblaciones. En el caso de Paiporta la cremà comenzó en infantiles con la fallita de la comisión de Mestre Serrano, Primer Premio Infantil.

Cremà infantil de El Charco en Catarroja. / Levante-EMV

En Catarroja también ha ardido la falla infantil de la comisión El Charco. Mientras en Picassent también el fuego ha devorada la fallita de Carrer Nou, primer premio en la sección.

Picassent quema el primer premio de infantiles: Carrer Nou. / Levante-EMV

En Torrent

En Torrent, la cremà ha vuelto a ser uno de los momentos más esperados de la semana fallera. A las 21.00 horas ha comenzado a arder la preciosa fallita infantil de Cronista Vicente Beguer i Esteve, ganadora del primer premio de la Sección Especial infantil, una obra de Marta Póvez López que ha destacado por su mensaje inclusivo y su propuesta visual en torno al ombligo como símbolo de igualdad.

En Benetússer

Antes de las oficiales tuvo lugar, fuera de las tradicionales secciones oficiales, la cremà más tempranera en Benetússer. En este caso se trata del monumento elaborado de forma artesanal por el vecino del barrio de los Grupos, Fernando Dávila, que siempre es la primera en encender la mecha, en este caso a las 19 horas.

La falla solidaria del barrio de Los Grupos de Benetússer volvió a plantarse este 2026 convertida, un año más, en uno de los símbolos más singulares y queridos de las fiestas josefinas del municipio.