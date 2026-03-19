Quart de Poblet cumple la tradición por San José de vivir la ofrenda más tardía de l'Horta
Los miembros de las seis comisiones entregan sus ramos a la Virgen por segunda vez consecutiva, después de entregarlos el 17 de marzo en la Plaza de la Virgen de València al estar dentro de JCF
Las fallas de Quart de Poblet son afortunadas porque hacen una doble Ofrenda. Como parte de la Junta Central Fallera de Valencia sus comisiones participaron en la Ofrenda a la Mare de Déu en Valencia el martes 17 con el sector de Quart-Xirivella. Y como marca la tradición el colectivo fallero de Quart cumple cada año con su propia Ofrenda floral la que se hace en la población. El día grande de las Fallas, el 19 de marzo Sant Josep, cientos de falleros y falleras han salido desde la parte baja del pueblo junto al campo de fútbol y están recorriendo la localidad hasta la avenida de Sant Onofre. Allí en el parque, junto a la ermita se instala un catafalco con la Virgen y las falleras y los falleros van depositando sus ramos. Esta Ofrenda está organizada por la federación de fallas local.
Cientos de falleros y falleros, integrantes de las seis comisiones de Quart de Poblet, desfilan con sus ramos por el pasacalle fallero que acaba en la Avinguda de Sant Onofre, acompañados por las bandas de música. En concreto, la banda juvenil de l'Amistat acompaña a la comisión Poeta Llorente mientras los músicos del pueblo van también con otras fallas como Marqués de Solferit.
También estuvo presente la alcaldesa de la localidad, Cristina Mora, acompañada por la corporación municipal.
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