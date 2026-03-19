Vaivén
Ruta de la consellera de Educación y Cultura por las fallas de Torrent
Mari Carmen Ortí ha recorrido las comisiones torrentinas y como buena fallera de Xirivella ha comido paella en la comisión l'Avinguda
Todo el mundo sabe que la consellera de Educación Mari Carmen Ortí es una apasionada de las fallas, como buena fallera de la comisión Sant Antoni de Xirivella, participando en la ofrenda floral junto a la alcaldesa Paqui Bartual. Sin embargo, por un día ha dejado su blusón de la comisión, se ha colocado el corporativo de la Generalitat Valenciana, y ha hecho una ruta por todas las fallas de Torrent.
Así, no ha dudado en departir con la que fuera Fallera Mayor de Torrent, Ana Royo, miembro de la comisión l'Avinguda. También ha visitado los monumentos de comisiones como Pare Méndez, Sant Valerià, Saragossa y Segon Tram. Allí pudo departir con los representantes de cada comisión, incluso degustó un plato de paella en la comisión l'Avinguda donde se encontró con el exconcejal del PP, Pepe Maroto.
También, aprovechando que al final de la tarde era la dançà de Sant Josep, pudo conocer a las Falleras Mayor de Torrent y a su Corte de Honor, ya ataviadas con la indumentaria típica para bailar en honor al patrón.
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