CSIF denuncia "acto arbitrario" de Massanassa al obligar a agentes a cubrir la Ofrenda con cambios de turno

El sindicato CSIF denuncia que, por decreto de alcaldía, Massanassa obligó a cubrir los actos de la Ofrenda local a dos agentes que tenían esa tarde libre. La central sindical avisa que las modificaciones en las condiciones laborales deben pasar por Mesa General de Negociación. Además, subraya que esa variación por falta de planificación provocó que el servicio nocturno, con las verbenas del día 18, quedara bajo mínimos, con dos agentes en lugar de tres al detraerle uno de ellos para la tarde.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta la carencia constante de negociación y las promesas incumplidas por parte del Ayuntamiento de Massanassa para garantizar un cuerpo de Policía Local con los efectivos y condiciones adecuadas con el fin de poder prestar el mejor servicio a la ciudadanía. El sindicato hace hincapié en que estas Fallas se ha vivido un nuevo episodio de esa “nefasta gestión”.

No obstante, desde el Ayuntamiento, el alcalde, Paco Comes, asegura que firmó la resolución avalada por el equipo jurídico municipal y que "hemos primado la seguridad de las personas del municipio". El primer edil remarca que también "miramos por la salud de los trabajadores del consistorio" e insiste en la coordinación con otros Cuerpos como la Guardia Civil para cubrir este tipo de actos.

"Acto arbitrario"

CSIF explica que el pasado 17 de marzo, justo en la víspera de la Ofrenda, desde alcaldía llevaron a cabo “un acto arbitrario”. A pesar de que consiste en un evento programado, que requiere de agentes de refuerzo y con la advertencia de la escasez de efectivos por parte del mando de la Policía Local, únicamente había dos agentes para cubrirla.

Ante esa circunstancia, el primer edil, por decreto, ordenó a otros dos que no estaban en ese turno a realizar ese servicio. Uno pasó de trabajar por la mañana a hacerlo por la tarde, y otro, de la noche a la tarde.

El sindicato señala que esta última circunstancia conllevó que el servicio nocturno, con las verbenas hasta las cinco de la madrugada de la víspera de San José, quedara únicamente cubierto por dos agentes en lugar de los tres que correspondía. Además, uno de ellos, por ser interino, no puede realizar labores de seguridad ciudadana.

Mesa de negociación

CSIF avisa que cualquier modificación en las condiciones laborales debe pasar por la Mesa General de Negociación y no puede realizarse de manera discrecional, por decreto. Además, alerta de que esa falta de previsión de alcaldía respecto a un acto conocido con suficiente antelación, y la posterior orden emitida el mismo día de trabajar a dos agentes que no estaban de servicio esa tarde, vulnera el derecho fundamental a la conciliación laboral y familiar de estos agentes, que tenían ese turno libre.

El sindicato lamenta que esa decisión suponga un ejemplo más de la desatención de las condiciones laborales adecuadas para la plantilla de Policía Local. En este sentido recuerda que el alcalde se comprometió con sus agentes a aplicar mejoras antes de concluir 2025; no obstante, finalizado el año no existe acuerdo alguno firmado al respecto.

Nuva sede

CSIF recalca igualmente que otro de los compromisos que no se ha convertido en realidad ha sido la construcción de las nuevas instalaciones de Policía Local. Sobre esta cuestión apunta el sindicato que “donde en teoría se iba a construir el nuevo retén policial se ha diseñado posteriormente un aparcamiento público”.

La central sindical insta al alcalde a negociar con su cuerpo de Policía Local, a respetar sus horarios y turnos sin imposiciones arbitrarias y a cumplir sus promesas de mejora de condiciones. Además, le afea medidas como recurrir en la Ofrenda, además de a dos agentes a los que no les correspondía ese turno, a diez miembros de Protección Civil de otros municipios para funciones de regulación de tráfico pese a que esa competencia es exclusiva de Policía Local.