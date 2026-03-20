La exposición “Dona i Festa. Som Patrimoni” en Torrent muestra el papel femenino en las tradiciones de la Comunitat Valenciana

Una exposición en Torrent reivindica el papel de la mujer en las fiestas y tradiciones valencianas. La Sala de Exposiciones del Mercado de Sant Gregori acoge hasta hasta el 30 de marzo “Dona i Festa. Som Patrimoni”, una propuesta cultural que tiene como objetivo visibilizar y poner en valor el papel de la mujer en las fiestas y tradiciones de la Comunitat Valenciana, así como destacar la riqueza del patrimonio festivo valenciano.

La exposición reúne una selección de imágenes del periodista Enrique Collado Belda, que captan momentos significativos de diferentes celebraciones tradicionales de la Comunitat Valenciana y reflejan la presencia activa y el protagonismo femenino en el desarrollo de estas manifestaciones culturales.

El proyecto invita a reflexionar sobre la evolución del papel de la mujer en la fiesta, mostrando cómo su participación ha ido ampliándose y consolidándose en distintos ámbitos festivos y culturales. A través de la fotografía, la muestra ofrece una mirada visual que evidencia tanto los avances en igualdad como el camino que aún queda por recorrer para alcanzar una plena participación en todos los niveles de la vida festiva.

Un recorrido por fiestas y tradiciones de toda la Comunitat Valenciana

La exposición recorre algunas de las fiestas y tradiciones más singulares de la Comunitat Valenciana, mostrando celebraciones de distintas localidades en las que la mujer ha desempeñado un papel fundamental.

Entre ellas se encuentran ejemplos como el Pà Beneit de Sant Gregori en La Torre de les Maçanes, el Carnaval de Torrevieja, los Moros y Cristianos de Orihuela, el Desfile de Carrozas de Dénia o las Danses de Guadassuar, entre muchas otras manifestaciones festivas en las que la participación femenina ha sido determinante para la preservación y evolución de estas tradiciones.

Asimismo, la muestra recoge celebraciones donde la mujer desempeña un papel central en la transmisión del patrimonio cultural, como ocurre en la Festa de les Alfàbegues de Bétera, donde las obreras protagonizan una tradición de más de ocho siglos, o en el Cant de la Carxofa y la Dansa dels Porrots de Silla, ejemplos de cómo la participación femenina se ha consolidado con el paso del tiempo.

El cartel anunciador de la exposición. / Redacción Levante-EMV

Torrent, ejemplo de tradición e igualdad en la fiesta

El recorrido de la exposición también incorpora referencias a las principales celebraciones de Torrent, como las Fallas, los Moros y Cristianos, Sant Blai o la Semana Santa, donde el papel de la mujer es esencial para el mantenimiento del patrimonio cultural de la ciudad.

En el caso de la Semana Santa torrentina, la figura de la Reina del Encuentro, única en España, simboliza el protagonismo femenino en una de las celebraciones más emblemáticas del municipio. Del mismo modo, en las Fallas o en las fiestas de Moros y Cristianos la participación femenina forma parte imprescindible de la organización y del desarrollo de los actos festivos.

La concejala de Mujer y responsable de la Casa de la Dona, Amparo Chust, ha destacado la importancia de iniciativas culturales como esta exposición para seguir avanzando en la visibilización de la mujer en el ámbito festivo y cultural.

Chust ha señalado que “la fiesta forma parte de nuestra identidad como pueblo y de nuestro patrimonio cultural, y las mujeres han sido y siguen siendo protagonistas fundamentales en su organización, en su transmisión y en su evolución”.

La concejala ha subrayado también que “esta exposición nos invita a reflexionar sobre cómo la mujer ha ido ganando espacios en nuestras tradiciones y cómo su participación ha contribuido a enriquecer y fortalecer nuestras fiestas, que hoy son más inclusivas y representativas en toda la sociedad”.

Asimismo, Chust ha añadido que “Torrent es un ejemplo claro de esta evolución, donde las mujeres participan activamente en todas nuestras celebraciones, desde las Fallas hasta la Semana Santa o los Moros y Cristianos, manteniendo viva una herencia cultural que forma parte de nuestra identidad”.

Cultura, patrimonio e igualdad

Con esta exposición, el Ayuntamiento de Torrent continúa impulsando actividades culturales que ponen en valor el patrimonio inmaterial valenciano y fomentan la reflexión sobre la igualdad y la participación de la mujer en la sociedad.

La muestra se enmarca además dentro de las iniciativas que promueve la ciudad para reivindicar la importancia de las fiestas y tradiciones como elementos de identidad colectiva, al tiempo que se reconoce el papel esencial que las mujeres han desempeñado históricamente en su conservación y transmisión.

La exposición “Dona i Festa. Som Patrimoni” permanecerá abierta al público hasta el 30 de marzo en la Sala de Exposiciones del Mercado de Sant Gregori, ofreciendo a vecinos y visitantes una oportunidad para conocer, a través de la fotografía, la estrecha relación entre mujer, tradición y patrimonio cultural valenciano.

El horario de visita coincide con el horario habitual del Mercado de Sant Gregori: de martes a sábado de 9:00 a 14:00 horas y los viernes también en horario de tarde, de 17:00 a 20:00 horas, facilitando así que la ciudadanía pueda acercarse a disfrutar de esta muestra cultural.