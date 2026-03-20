Las Fallas 2026 se apagan en l’Horta con la cremà de Torrent y Paterna como gran cierre comarcal

La Nit de la Cremà ha puesto este jueves de San José el punto final a las Fallas 2026 en l’Horta con una imagen compartida en las dos grandes capitales comarcales de la fiesta, Torrent y Paterna: el fuego devorando los monumentos para cerrar un ciclo fallero intenso, multitudinario y cargado de simbolismo. La jornada sirve para despedir unas celebraciones marcadas por las actividades en la calle, la afluencia de público y el protagonismo del arte efímero, que esta noche desaparece entre llamas para dar paso ya al ejercicio fallero de 2027.

En Torrent, la cremà ha vuelto a ser uno de los momentos más esperados de la semana fallera. A las 21.00 horas ha comenzado a arder la preciosa fallita infantil de Cronista Vicente Beguer i Esteve, ganadora del primer premio de la Sección Especial infantil, una obra de Marta Póvez López que ha destacado por su mensaje inclusivo y su propuesta visual en torno al ombligo como símbolo de igualdad.

Diferentes horarios

Tras las infantiles, ha comenzado el turno de los monumentos mayores con diferentes horarios para la quema de los monumentos, con el fin de garantizar la coordinación de los servicios de emergencia y seguridad. Así, a partir de las 22:00 horas, ha comenzado la cremà de numerosas fallas repartidas por la ciudad, entre ellas Sedaví, Ramón y Cajal, Cotxera, Padre Méndez, San Gregorio, Nicolás Andreu, Zaragoza, Avinguda Segon Tram, Santa Lucía, Vicente Beguer Esteve, Parc de Trénor, Escultor Vicente Pallardó o Plaça de la Concordia.

Inicio de la cremà de Cronista, vencedora en la sección infantil de Torrent. / Flilipi

Posteriormente, desde las 23:00 horas, se ha procedido a la cremà de otros monumentos como La Plaça, Avinguda, Poble Nou, Toledo, Sants Patrons, San Amador, Camí Reial (Castillo), Lope de Rueda, Reina Sofía o El Molí. Ya en la recta final de la noche, pasadas las 00.00 horas ha ardido la falla Ángel del Alcázar, obra de Vicente Herrando Soler vencedora de la Sección Especial mayor, poniendo el broche final a las Fallas torrentinas.

La ciudad de Torrent cierra así unas fiestas de gran dimensión, con 28 comisiones y 56 monumentos falleros entre grandes e infantiles, en un ejercicio en el que el conjunto de las fallas ha alcanzado una inversión de 591.000 euros.

Para garantizar el desarrollo de la Nit de la Cremà, el Ayuntamiento ha previsto un amplio dispositivo con Bomberos del Consorcio Provincial, 85 voluntarios de Protección Civil y Policía Local, además de un operativo especial de limpieza que comenzará a actuar de madrugada para retirar cenizas y restos y devolver la normalidad a las calles cuanto antes.

En Paterna

También Paterna ha vivido este 19 de marzo su despedida fallera con una jornada que combinó devoción, pólvora y fuego. Antes de la cremà,el matinal fallero incluyó la solemne misa en honor a San José en la iglesia de San Pedro Apóstol y la gran mascletà de las 14.30 horas en el Parc Central, último gran acto pirotécnico antes de que la fiesta encarara su desenlace definitivo.

Ya por la tarde-noche, la tradicional Nit de la Cremà arrancó desde las 20 horas en los monumentos infantiles de la ciudad, mientras que la cremà de las fallas municipales empezó a las 22.30 horas con la infantil, seguida del cuerpo mayor a partir de las 23 horas.

Cremà de la falla infantil municipal de Paterna / Levante-EMV

La cremà no solo pone fin a días de intensa actividad festiva, sino que resume el sentido más profundo de las Fallas: celebrar la creación artística sabiendo que su destino final es el fuego. En ambas ciudades, así como en el resto de la comarca, miles de falleros y vecinos han asistido esta noche a ese ritual colectivo en el que la fiesta se consume para renacer dentro de un año.

La primera en arder: la falla artesanal de Los Grupos de Benetússer

Benetússer ha quemado su primera falla. En este caso se trataba del monumento elaborado de forma artesanal por el vecino del barrio de Los Grupos, Fernando Dávila. Siempre es la primera en encender la mecha, en este caso a las 19 horas. A las 20 horas empezó la "cremà" de las fallitas infantiles. La falla solidaria del barrio de Los Grupos de Benetússer volvió a plantarse este 2026 convertida, un año más, en uno de los símbolos más singulares y queridos de las fiestas josefinas del municipio.